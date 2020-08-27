ЦСКА София - ОФИ 27 Августа прямая трансляция
- 19'1:0Таксиархис Фунтас
- 51'2:0Таксиархис Фунтас
- 90+5'3:0Лоренцо Дикман
- 53'Стефано Сенси
- 54'Теодор Иванов
- 80'Catalin Itu
- 81'Мохамед Браими
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА София - ОФИ, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Никос Христогеоргос
|41
|зщ
|Андреас Бухалакис
|
66'
|5
|зщ
|Константинос Костулас
|
86'
|16
|зщ
|Христос Сьелис
|15
|пз
|Ахиллеас Пунгурас
|21
|пз
|Яннис Апостолакис
|14
|пз
|Анастасиос Андруцос
|
76'
|3
|пз
|Николаос Атанасиу
|11
|нп
|Таксиархис Фунтас
|
66'
|18
|нп
|Тьяго Нусс
|
76'
|10
|нп
|Аитор Канталапьерда
|24
|зщ
|Лоренцо Дикман
|
66'
|6
|пз
|Зисис Карахалиос
|
66'
|8
|пз
|Георгиос Канеллопулос
|
76'
|9
|нп
|Аарон Лейя-Исека
|
76'
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|
86'
|21
|вр
|Фёдор Лапоухов
|14
|зщ
|Теодор Иванов
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|32
|зщ
|Факундо Родригес
|2
|зщ
|Пастор
|
56'
|19
|зщ
|Андрей Йорданов
|
76'
|7
|пз
|Макс Эбон
|8
|пз
|Стефано Сенси
|99
|пз
|Джеймс Это'О
|
56'
|28
|нп
|Иоаннис Питтас
|9
|нп
|Леандро Годой
|
64'
|67
|пз
|Catalin Itu
|
56'
|11
|нп
|Мохамед Браими
|
56'
|10
|нп
|Йоэл Звартс
|
64'
|38
|нп
|Лео Перейра
|
76'
|1
|вр
|Клидман Лило
|13
|вр
|Панайотис Кацикас
|2
|зщ
|Крешимир Кризманич
|17
|зщ
|Борха Гонсалес
|46
|нп
|Яннис Теодосулакис
|30
|Thiago Romano
|90
|Pavlos Kenourgiakis
|25
|вр
|Димитар Евтимов
|3
|зщ
|Тамиму Уору
|91
|зщ
|Алекс Тунчев
|6
|пз
|Бруну Жордау
|30
|пз
|Петко Панайотов
|34
|пз
|Васил Каймаканов
|80
|пз
|Георги Чорбайджиски
|94
|пз
|Исаак Соле
|Христос Контис
|17.05.2026
|Греция — Суперлига
|Плей-офф за Лигу конференций. 6-й тур
|3 : 1
|13.05.2026
|Греция — Суперлига
|Плей-офф за Лигу конференций. 5-й тур
|3 : 2
|10.05.2026
|Греция — Суперлига
|Плей-офф за Лигу конференций. 4-й тур
|3 : 1
|03.05.2026
|Греция — Суперлига
|Плей-офф за Лигу конференций. 3-й тур
|0 : 2
|18.04.2026
|Греция — Суперлига
|Плей-офф за Лигу конференций. 2-й тур
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|3 : 0
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|0 : 1
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|0 : 0
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|1 : 1
|27.08
| Лех П
Тун
|7 : 0
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|3 : 0
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|1 : 0
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|3 : 0
|27.08
| Бенфика
Орхус
|20.08
|27.08