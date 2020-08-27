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ЦСКА София - ОФИ 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
ОФИ
ЦСКА С

  • 19'
    1:0
    Таксиархис Фунтас
  • 51'
    2:0
    Таксиархис Фунтас
  • 90+5'
    3:0
    Лоренцо Дикман
0'
45'
90'
  • 53'
    Стефано Сенси
  • 54'
    Теодор Иванов
  • 80'
    Catalin Itu
  • 81'
    Мохамед Браими
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА София - ОФИ, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ОФИ
Ираклион, Греция
ЦСКА С
София, Болгария
31 Греция вр Никос Христогеоргос
41 Греция зщ Андреас Бухалакис
66'
5 Греция зщ Константинос Костулас
86'
16 Кипр зщ Христос Сьелис
15 Греция пз Ахиллеас Пунгурас
21 Греция пз Яннис Апостолакис
14 Греция пз Анастасиос Андруцос
76'
3 Греция пз Николаос Атанасиу
11 Греция нп Таксиархис Фунтас
66'
18 Аргентина нп Тьяго Нусс
76'
10 Испания нп Аитор Канталапьерда
24 Италия зщ Лоренцо Дикман
66'
6 Греция пз Зисис Карахалиос
66'
8 Греция пз Георгиос Канеллопулос
76'
9 Бельгия нп Аарон Лейя-Исека
76'
43 Греция зщ Димитриос Николау
86'
21 Беларусь вр Фёдор Лапоухов
14 Болгария зщ Теодор Иванов
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Жан-Филипп Гбамен
32 Аргентина зщ Факундо Родригес
2 Бразилия зщ Пастор
56'
19 Болгария зщ Андрей Йорданов
76'
7 Беларусь пз Макс Эбон
8 Италия пз Стефано Сенси
99 Камерун пз Джеймс Это'О
56'
28 Кипр нп Иоаннис Питтас
9 Аргентина нп Леандро Годой
64'
67 Румыния пз Catalin Itu
56'
11 Франция нп Мохамед Браими
56'
10 Нидерланды нп Йоэл Звартс
64'
38 Бразилия нп Лео Перейра
76'
Запасные
1 Албания вр Клидман Лило
13 Греция вр Панайотис Кацикас
2 Хорватия зщ Крешимир Кризманич
17 Испания зщ Борха Гонсалес
46 Греция нп Яннис Теодосулакис
30 Аргентина Thiago Romano
90 Греция Pavlos Kenourgiakis
25 Болгария вр Димитар Евтимов
3 Бенин зщ Тамиму Уору
91 Болгария зщ Алекс Тунчев
6 Португалия пз Бруну Жордау
30 Болгария пз Петко Панайотов
34 Болгария пз Васил Каймаканов
80 Болгария пз Георги Чорбайджиски
94 ЦАР пз Исаак Соле
Главные тренеры
Греция Христос Контис
История личных встреч
17.05.2026 Греция — Суперлига Плей-офф за Лигу конференций. 6-й тур ОФИ3 : 1
13.05.2026 Греция — Суперлига Плей-офф за Лигу конференций. 5-й тур 3 : 2ОФИ
10.05.2026 Греция — Суперлига Плей-офф за Лигу конференций. 4-й тур 3 : 1ОФИ
03.05.2026 Греция — Суперлига Плей-офф за Лигу конференций. 3-й тур ОФИ0 : 2
18.04.2026 Греция — Суперлига Плей-офф за Лигу конференций. 2-й тур ОФИ2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
3 : 0 27.08
Сент-Трюйден
Омония
1 : 0 27.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
3 : 0 27.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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