Орхус - Бенфика 27 Августа прямая трансляция
- 2'1:0Рафаэл Силва
- 9'Леандро Баррейро
- 24'Томаш Араужу
- 31'2:0Леандро Баррейро
- 45+2'3:1Вангелис Павлидис
- 36'2:1Себастиан Йоргенсен
- 83'Stefen Tchamche
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орхус - Бенфика, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|
66'
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|
84'
|10
|пз
|Георгий Судаков
|
84'
|25
|нп
|Джанлука Престианни
|
72'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|
72'
|20
|пз
|Ричард Риос
|
66'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|
72'
|22
|нп
|Джон Дуран
|
72'
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|
84'
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|
84'
|21
|вр
|Мадс Хеденстад Кристиансен
|25
|зщ
|Колин Рёслер
|
56'
|19
|зщ
|Эрик Каль
|44
|зщ
|Mouhammade Camara
|26
|пз
|Якоб Андерсен
|4
|пз
|Магнус Кнудсен
|
73'
|39
|пз
|Фредерик Эммери
|
73'
|8
|пз
|Себастиан Йоргенсен
|
56'
|31
|нп
|Тобиас Бек
|28
|нп
|Джеймс Богере
|
81'
|10
|нп
|Кристиан Арнстад
|29
|зщ
|Расмус Карстенсен
|
56'
|27
|Stefen Tchamche
|
56'
|11
|пз
|Гифт Линкс
|
73'
|16
|пз
|Йенс Йонссон
|
73'
|23
|нп
|Микаэль Андерсон
|
81'
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|62
|зщ
|Жозе Нету
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|72
|нп
|Анизиу
|33
|Gabriel Indio
|1
|вр
|Йеспер Хансен
|14
|зщ
|Tobias Moelgaard
|33
|зщ
|Лука Калло
|45
|зщ
|Christian Storch
|7
|пз
|Маркус Сольбаккен
|13
|нп
|Janni Serra
|42
|Marius van der Raad
|Марку Силва
|17.08.2026
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 7
|13.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|09.08.2026
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2026
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 1
|30.07.2026
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|3 : 0
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|0 : 1
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|0 : 0
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|1 : 1
|27.08
| Лех П
Тун
|7 : 0
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|3 : 0
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|1 : 0
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|3 : 0
|27.08
| Бенфика
Орхус
|3 : 1
|27.08