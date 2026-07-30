00:42 ()
Свернуть список

Орхус - Бенфика 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
27 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Бенфика
Орхус

  • 2'
    1:0
    Рафаэл Силва
  • 9'
    Леандро Баррейро
  • 24'
    Томаш Араужу
  • 31'
    2:0
    Леандро Баррейро
  • 45+2'
    3:1
    Вангелис Павлидис
0'
45'
90'
  • 36'
    2:1
    Себастиан Йоргенсен
  • 83'
    Stefen Tchamche
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орхус - Бенфика, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Орхус
Орхус, Дания
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
66'
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
27 Португалия пз Рафаэл Силва
84'
10 Украина пз Георгий Судаков
84'
25 Аргентина нп Джанлука Престианни
72'
14 Греция нп Вангелис Павлидис
72'
20 Колумбия пз Ричард Риос
66'
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
72'
22 Колумбия нп Джон Дуран
72'
13 Польша пз Якуб Каминьский
84'
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
84'
21 Норвегия вр Мадс Хеденстад Кристиансен
25 Норвегия зщ Колин Рёслер
56'
19 Швеция зщ Эрик Каль
44 Мали зщ Mouhammade Camara
26 Дания пз Якоб Андерсен
4 Норвегия пз Магнус Кнудсен
73'
39 Дания пз Фредерик Эммери
73'
8 Дания пз Себастиан Йоргенсен
56'
31 Дания нп Тобиас Бек
28 Уганда нп Джеймс Богере
81'
10 Норвегия нп Кристиан Арнстад
29 Дания зщ Расмус Карстенсен
56'
27 Дания Stefen Tchamche
56'
11 ЮАР пз Гифт Линкс
73'
16 Дания пз Йенс Йонссон
73'
23 Исландия нп Микаэль Андерсон
81'
Запасные
1 Украина вр Анатолий Трубин
16 Португалия зщ Мануэл Силва
58 Португалия зщ Даниэл Банжаки
62 Португалия зщ Жозе Нету
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
72 Португалия нп Анизиу
33 Бразилия Gabriel Indio
1 Дания вр Йеспер Хансен
14 Дания зщ Tobias Moelgaard
33 Дания зщ Лука Калло
45 Дания зщ Christian Storch
7 Норвегия пз Маркус Сольбаккен
13 Германия нп Janni Serra
42 Дания Marius van der Raad
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
17.08.2026 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 7Бенфика
13.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Бенфика
09.08.2026 Португалия — Примейра 1-й тур Бенфика2 : 2
06.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Бенфика6 : 1
30.07.2026 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Бенфика5 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
3 : 0 27.08
Сент-Трюйден
Омония
1 : 0 27.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
3 : 0 27.08
Бенфика
Орхус
3 : 1 27.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close