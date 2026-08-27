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Тун - Лех 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
27 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Лех П
Тун

  • 10'
    1:0
    Патрик Волемарк
  • 20'
    2:0
    Аллахьяр Сайядманеш
  • 25'
    3:0
    Патрик Волемарк
  • 31'
    4:0
    Матеуш Скшипчак
  • 45'
    5:0
    Радослав Муравски
  • 48'
    6:0
    Даниэль Хоканс
  • 79'
    7:0
    Роберт Гумны
  • 87'
    Радослав Муравски
0'
45'
90'
  • 50'
    Нильс Райхмут
  • 70'
    Том Страннегор
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тун - Лех, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Тун
Тун, Швейцария
1 Польша вр Матеуш Лис
2 Португалия зщ Жоэл Перейра
27 Польша зщ Войцех Монка
72 Польша зщ Матеуш Скшипчак
15 Польша зщ Михал Гургуль
43 Польша пз Антони Козубаль
80'
22 Польша пз Радослав Муравски
10 Швеция пз Патрик Волемарк
37'
21 Испания пз Пабло Родригес
64'
77 Гондурас пз Луис Пальма
64'
17 Иран пз Аллахьяр Сайядманеш
80'
11 Финляндия пз Даниэль Хоканс
37'
20 Польша зщ Роберт Гумны
64'
5 Швеция пз Густав Берггрен
64'
53 Польша Karol Delikat
80'
56 Польша Wojciech Szymczak
80'
1 Швейцария вр Никлас Штеффен
47 Швейцария зщ Фабио Фер
19 Швейцария зщ Жан Бамер
23 Швейцария зщ Марко Бюрки
27 Швейцария зщ Michael Heule
46'
70 Чили пз Нильс Райхмут
56'
16 Швейцария пз Джастин Рот
13 Швейцария пз Нассим Зукит
46'
78 Швейцария пз Valmir Matoshi
33 Швейцария нп Marc Gutbub
45+1'
96 Мартиника нп Бригтон Лабо
82'
9 Австрия нп Фуркан Дурсун
45+1'
18 Швеция зщ Том Страннегор
46'
8 Швейцария пз Fabio Saiz
46'
5 Швейцария зщ Николас Бюрги
56'
37 Швейцария зщ Lucien Dahler
82'
История личных встреч
14.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 5Лех П
09.08.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур Лех П3 : 0
06.08.2026 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П1 : 0
01.08.2026 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 2Лех П
29.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Лех П1 : 4 3 : 4
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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