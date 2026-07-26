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Андерлехт - Кайрат 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
27 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Кайрат
Андерлехт

  • 38'
    Александр Широбоков
  • 64'
    Яакко Оксанен
0'
45'
90'
  • 2'
    0:1
    Яакко Оксанен
  • 21'
    Михайло Цветкович
  • 24'
    0:2
    Лукаш Амброс
  • 45+1'
    0:3
    Даниил Сикан
  • 49'
    Али Маамар
  • 52'
    Жулиан Бьянкон
  • 74'
    Энрик Льянсана
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Кайрат, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1 Казахстан вр Темирлан Анарбеков
20 Казахстан зщ Еркин Тапалов
25 Казахстан зщ Александр Широбоков
44 Бразилия зщ Лукас Африко
3 Португалия зщ Луиш Мата
72'
24 Казахстан пз Александр Мрынский
46'
13 Финляндия пз Яакко Оксанен
72'
22 Португалия пз Гуштаву Мендонса
19 Финляндия пз Ойва Юккола
28 Испания пз Марк Гуаль
60'
9 Бразилия нп Эдмилсон
60'
8 Казахстан пз Олжас Байбек
46'
17 Казахстан пз Азамат Туякбаев
60'
81 Казахстан нп Исмаил Бекболат
60'
5 Казахстан зщ Лев Кургин
72'
6 Казахстан пз Адилет Садыбеков
72'
26 Бельгия вр Колин Косеманс
79 Марокко зщ Али Маамар
75'
27 Франция зщ Лео Петро
4 Франция зщ Жулиан Бьянкон
6 Швеция зщ Людвиг Аугустинсон
18 Чехия пз Лукаш Амброс
55 Бельгия пз Марко Кана
24 Нидерланды пз Энрик Льянсана
84'
61 Бельгия пз Джошуа Нга Кана
64'
9 Сербия нп Михайло Цветкович
46'
14 Украина нп Даниил Сикан
84'
83 Бельгия нп Тристан Дегреф
46'
11 Финляндия нп Оливер Антман
64'
10 Германия пз Мартен Винклер
75'
91 Бельгия нп Адриано Бертаччини
84'
53 Noa Ojea
84'
Запасные
30 Казахстан вр Данила Буч
82 Казахстан вр Шерхан Калмурза
32 Казахстан зщ Адлан Нургалиев
4 Казахстан пз Дамир Касабулат
27 Казахстан пз Мухамедали Абиш
15 Казахстан нп Мансур Биркурманов
32 Германия вр Джастин Хекерен
62 Бельгия зщ Базиль Вронинкс
49 Бельгия нп Jayden Seke
33 Бельгия Mattis Seghers
2 Германия Zoumana Keita
50 Бельгия Kais Barry
68 Бельгия Noah Kalonji
Главные тренеры
Казахстан Рафаэль Радикович Уразбахтин
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
15.08.2026 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Кайрат3 : 1
11.08.2026 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Кайрат0 : 1
04.08.2026 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Кайрат
29.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Кайрат1 : 0 6 : 5
26.07.2026 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кайрат2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
20.0827.08
Ягеллония
Иберия 1999
20.0827.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
20.0827.08
Трабзонспор
Ференцварош
20.0827.08
Эгнатия
Лиллестрем
20.0827.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
20.0827.08
Лех П
Тун
20.0827.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

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