Ференцварош - Трабзонспор 27 Августа прямая трансляция
- 90+6'Чибуйке Нвайву
- 17'0:1Кристоффер Закариассен
- 29'Бамиделе Юсуф
- 43'Кристоффер Закариассен
- 50'Оливер Надь
- 290'Аттила Ошват90+1'Габи Каниховски
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Трабзонспор, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Вагнер Пина
|
83'
|27
|зщ
|Чибуйке Нвайву
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|55
|зщ
|Сидни Лопеш Кабрал
|57
|зщ
|Melih Kabasakal
|8
|пз
|Беньямин Бушуари
|
46'
|10
|нп
|Мохамед Салах
|14
|нп
|Умут Найир
|
46'
|70
|нп
|Ноа Савьолу
|
63'
|30
|нп
|Пол Онуачу
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|
46'
|58
|нп
|Араль Шимшир
|
46'
|7
|нп
|Эрнест Мучи
|
63'
|19
|пз
|Мустафа Эскихеллач
|
83'
|90
|вр
|Денеш Дибус
|4
|зщ
|Мариано Гомес
|28
|зщ
|Тон Рамакерс
|20
|пз
|Каду
|
88'
|17
|пз
|Мариус Корбу
|88
|пз
|Филипп Ромменс
|
61'
|47
|пз
|Каллум О'Доуда
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
|
78'
|54
|пз
|Оливер Надь
|11
|нп
|Бамиделе Юсуф
|
61'
|75
|нп
|Ленни Жозеф
|
78'
|6
|пз
|Адам Надь
|
61'
|36
|пз
|Габи Каниховски
|
61'
|14
|зщ
|Аттила Ошват
|
78'
|76
|пз
|Кристиан Листеш
|
78'
|5
|зщ
|Натан Зохоре
|
88'
|1
|вр
|Ахмет Йылдырым
|25
|вр
|Онуралп Чевиккан
|4
|зщ
|Самет Акайдын
|15
|зщ
|Стефан Савич
|11
|пз
|Озан Туфан
|49
|нп
|Рене Митонго Мутеба
|77
|нп
|Метехан Мимароглу
|1
|вр
|Адам Варга
|71
|зщ
|Чонгор Лакатош
|10
|нп
|Джонатан Леви
|15
|нп
|Даниэль Арзани
|24
|нп
|Кенан Кодро
|32
|нп
|Александар Чиркович
|68
|нп
|Зетень Варга
|Фатих Текке
|03.11.2022
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|08.09.2022
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
Вестри
|3 : 0
|0 : 3
| Шериф
Алюминий
|0 : 0
|0 : 1
| Динамо К
Университатя
|0 : 0
|0 : 0 2 : 4
|Команда
|1
|2
| Хайдук
Жилина
|2 : 0
|2 : 1
| Войводина
Ференцварош
|1 : 2
|3 : 0
| ЦСКА С
Дерри Сити
|3 : 2
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Карабах
ЦСКА С
|0 : 0
|0 : 0 5 : 4
| Тромсё
Виктория Пльзень
|23.07
|30.07
| Хаммарбю
Андерлехт
|1 : 1
|3 : 1
| Тромсё
Градец-Кралове
|0 : 1
|3 : 1
| Динамо К
ПАОК
|2 : 3
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Шериф
Маккаби Т-А
|0 : 5
|1 : 0
| Бешикташ
Мидтьюлланн
|1 : 0
|0 : 2
| Твенте
Ференцварош
|1 : 2
|2 : 2
| Санкт-Галлен
Бенфика
|2 : 1
|5 : 0
| Хайдук
Пафос
|2 : 0
|4 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Шэмрок Роверс
Эгнатия
|3 : 1
|5 : 1
| Ларн
Иберия 1999
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ференцварош
Гурник З
|1 : 0
|1 : 1
| КуПС
Университатя Кр
|1 : 1
|2 : 1
| Ягеллония
Рейнджерс
|2 : 1
|1 : 1
| Маккаби Т-А
ЦСКА С
|0 : 3
|1 : 3
| Линкольн
Омония
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Лех П
КИ Клаксвик
|1 : 0
|0 : 5
| Градец-Кралове
Бешикташ
|0 : 1
|1 : 0
| Ред Булл Зальцбург
Пафос
|1 : 0
|3 : 3
| ПАОК
Андерлехт
|0 : 1
|3 : 2
| Тун
Викингур Р
|3 : 0
|3 : 2
| Бенфика
Хартс
|6 : 1
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Кайрат
Андерлехт
|0 : 3
|27.08
| Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
|0 : 1
|27.08
| Ягеллония
Иберия 1999
|4 : 0
|27.08
| Бешикташ
Кауно Жальгирис
|3 : 0
|27.08
| Трабзонспор
Ференцварош
|0 : 1
|27.08
| Эгнатия
Лиллестрем
|0 : 0
|27.08
|Команда
|1
|2
| Университатя Кр
Арарат-Армения
|1 : 1
|27.08
| Лех П
Тун
|7 : 0
|27.08
| ОФИ
ЦСКА С
|20.08
|27.08
| Сент-Трюйден
Омония
|20.08
|27.08
| Црвена Звезда
Виктория Пльзень
|20.08
|27.08
| Бенфика
Орхус
|20.08
|27.08