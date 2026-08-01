00:42 ()
Свернуть список

Ференцварош - Трабзонспор 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
27 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Трабзонспор
Ференцварош

  • 90+6'
    Чибуйке Нвайву
0'
45'
90'
  • 17'
    0:1
    Кристоффер Закариассен
  • 29'
    Бамиделе Юсуф
  • 43'
    Кристоффер Закариассен
  • 50'
    Оливер Надь
  • 2
    90'
    Аттила Ошват
    90+1'
    Габи Каниховски
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Трабзонспор, которое состоится 27 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
24 Камерун вр Андре Онана
20 Кабо-Верде зщ Вагнер Пина
83'
27 Нигерия зщ Чибуйке Нвайву
39 Турция зщ Дженк Озкачар
55 Кабо-Верде зщ Сидни Лопеш Кабрал
57 Турция зщ Melih Kabasakal
8 Марокко пз Беньямин Бушуари
46'
10 Египет нп Мохамед Салах
14 Турция нп Умут Найир
46'
70 Бельгия нп Ноа Савьолу
63'
30 Нигерия нп Пол Онуачу
17 Украина пз Руслан Малиновский
46'
58 Турция нп Араль Шимшир
46'
7 Албания нп Эрнест Мучи
63'
19 Турция пз Мустафа Эскихеллач
83'
90 Венгрия вр Денеш Дибус
4 Аргентина зщ Мариано Гомес
28 Бельгия зщ Тон Рамакерс
20 Бразилия пз Каду
88'
17 Румыния пз Мариус Корбу
88 Бельгия пз Филипп Ромменс
61'
47 Ирландия пз Каллум О'Доуда
16 Норвегия пз Кристоффер Закариассен
78'
54 Венгрия пз Оливер Надь
11 Нигерия нп Бамиделе Юсуф
61'
75 Гаити нп Ленни Жозеф
78'
6 Венгрия пз Адам Надь
61'
36 Израиль пз Габи Каниховски
61'
14 Венгрия зщ Аттила Ошват
78'
76 Венгрия пз Кристиан Листеш
78'
5 Франция зщ Натан Зохоре
88'
Запасные
1 Турция вр Ахмет Йылдырым
25 Турция вр Онуралп Чевиккан
4 Турция зщ Самет Акайдын
15 Черногория зщ Стефан Савич
11 Турция пз Озан Туфан
49 Бельгия нп Рене Митонго Мутеба
77 Турция нп Метехан Мимароглу
1 Венгрия вр Адам Варга
71 Венгрия зщ Чонгор Лакатош
10 Швеция нп Джонатан Леви
15 Австралия нп Даниэль Арзани
24 Босния и Герцеговина нп Кенан Кодро
32 Сербия нп Александар Чиркович
68 Венгрия нп Зетень Варга
Главные тренеры
Турция Фатих Текке
История личных встреч
03.11.2022 Лига Европы Группа H. 6-й тур Трабзонспор1 : 0Ференцварош
08.09.2022 Лига Европы Группа H. 1-й тур Ференцварош3 : 2Трабзонспор
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Вестри
3 : 0 0 : 3
Шериф
Алюминий
0 : 0 0 : 1
Динамо К
Университатя
0 : 0 0 : 0 2 : 4
Команда12
Хайдук
Жилина
2 : 0 2 : 1
Войводина
Ференцварош
1 : 2 3 : 0
ЦСКА С
Дерри Сити
3 : 2 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
ЦСКА С
0 : 0 0 : 0 5 : 4
Тромсё
Виктория Пльзень
23.0730.07
Хаммарбю
Андерлехт
1 : 1 3 : 1
Тромсё
Градец-Кралове
0 : 1 3 : 1
Динамо К
ПАОК
2 : 3 2 : 0
Команда12
Шериф
Маккаби Т-А
0 : 5 1 : 0
Бешикташ
Мидтьюлланн
1 : 0 0 : 2
Твенте
Ференцварош
1 : 2 2 : 2
Санкт-Галлен
Бенфика
2 : 1 5 : 0
Хайдук
Пафос
2 : 0 4 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Шэмрок Роверс
Эгнатия
3 : 1 5 : 1
Ларн
Иберия 1999
0 : 0 2 : 1 ДВ
Ференцварош
Гурник З
1 : 0 1 : 1
КуПС
Университатя Кр
1 : 1 2 : 1
Ягеллония
Рейнджерс
2 : 1 1 : 1
Маккаби Т-А
ЦСКА С
0 : 3 1 : 3
Линкольн
Омония
1 : 1 1 : 0
Команда12
Лех П
КИ Клаксвик
1 : 0 0 : 5
Градец-Кралове
Бешикташ
0 : 1 1 : 0
Ред Булл Зальцбург
Пафос
1 : 0 3 : 3
ПАОК
Андерлехт
0 : 1 3 : 2
Тун
Викингур Р
3 : 0 3 : 2
Бенфика
Хартс
6 : 1 1 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Кайрат
Андерлехт
0 : 3 27.08
Мьельбю
Ред Булл Зальцбург
0 : 1 27.08
Ягеллония
Иберия 1999
4 : 0 27.08
Бешикташ
Кауно Жальгирис
3 : 0 27.08
Трабзонспор
Ференцварош
0 : 1 27.08
Эгнатия
Лиллестрем
0 : 0 27.08
Команда12
Университатя Кр
Арарат-Армения
1 : 1 27.08
Лех П
Тун
7 : 0 27.08
ОФИ
ЦСКА С
20.0827.08
Сент-Трюйден
Омония
20.0827.08
Црвена Звезда
Виктория Пльзень
20.0827.08
Бенфика
Орхус
20.0827.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close