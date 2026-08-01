Легия - Шлёнск 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Шлёнск, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|Анте Шимунджа
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 1
|13.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|0 : 0
|07.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 0
|07.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 1
|21.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Краковия
|5
|8
| 4
Лига конференций
|Погонь
|4
|7
|5
|Висла Кр
|5
|7
|6
|Лех П
|3
|7
|7
|Заглембе Л
|4
|7
|8
|Видзев
|5
|6
|9
|ГКС Катовице
|4
|6
|10
|Ягеллония
|3
|6
|11
|Корона
|4
|5
|12
|Мотор
|5
|5
|13
|Шлёнск
|5
|5
|14
|Пяст
|5
|4
|15
|Висла Плоцк
|4
|4
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|3
|0