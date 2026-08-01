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Легия - Шлёнск 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
28 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Легия
Шлёнск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Шлёнск, которое состоится 28 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Легия3 : 1Шлёнск
25.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Шлёнск1 : 1Легия
21.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Легия0 : 0Шлёнск
21.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Шлёнск4 : 0Легия
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Легия3 : 1Шлёнск
13.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Шлёнск0 : 0Легия
07.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Легия1 : 0Шлёнск
11.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Шлёнск1 : 0Легия
07.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Шлёнск0 : 1Легия
21.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Легия2 : 1Шлёнск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия511
2
Лига чемпионов
Гурник З39
3
Лига Европы
Краковия58
4
Лига конференций
Погонь47
5 Висла Кр57
6 Лех П37
7 Заглембе Л47
8 Видзев56
9 ГКС Катовице46
10 Ягеллония36
11 Корона45
12 Мотор55
13 Шлёнск55
14 Пяст54
15 Висла Плоцк44
16
Зона вылета
Радомяк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков43
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Легия
0%
Ничья
0%
Шлёнск
0%

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