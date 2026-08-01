Радомяк - Краковия 29 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Краковия, которое состоится 29 Августа 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.