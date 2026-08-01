Радомяк - Краковия 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Краковия, которое состоится 29 Августа 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|11.05.2026
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 0
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|6 : 0
|05.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|3 : 0
|30.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|0 : 2
|22.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 1
|29.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Краковия
|5
|8
| 4
Лига конференций
|Погонь
|4
|7
|5
|Висла Кр
|5
|7
|6
|Лех П
|3
|7
|7
|Заглембе Л
|4
|7
|8
|Видзев
|5
|6
|9
|ГКС Катовице
|4
|6
|10
|Ягеллония
|3
|6
|11
|Корона
|4
|5
|12
|Мотор
|5
|5
|13
|Шлёнск
|5
|5
|14
|Пяст
|5
|4
|15
|Висла Плоцк
|4
|4
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|3
|0