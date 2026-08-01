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Радомяк - Краковия 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
29 Августа 2026 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Радомяк
Краковия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Краковия, которое состоится 29 Августа 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Краковия
Краков
История личных встреч
11.05.2026 Польша — Экстракласса 32-й тур Краковия0 : 0Радомяк
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Радомяк3 : 0Краковия
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Краковия1 : 2Радомяк
31.08.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Радомяк2 : 1Краковия
10.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Краковия6 : 0Радомяк
05.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Радомяк0 : 1Краковия
15.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Краковия3 : 0Радомяк
30.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Радомяк0 : 2Краковия
22.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Радомяк0 : 1Краковия
29.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Краковия1 : 2Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия511
2
Лига чемпионов
Гурник З39
3
Лига Европы
Краковия58
4
Лига конференций
Погонь47
5 Висла Кр57
6 Лех П37
7 Заглембе Л47
8 Видзев56
9 ГКС Катовице46
10 Ягеллония36
11 Корона45
12 Мотор55
13 Шлёнск55
14 Пяст54
15 Висла Плоцк44
16
Зона вылета
Радомяк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков43
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Радомяк
0%
Ничья
0%
Краковия
0%

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