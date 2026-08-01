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Мотор - Пяст 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
29 Августа 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Мотор
Пяст

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Пяст, которое состоится 29 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Пяст
Гливице
История личных встреч
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Пяст1 : 2Мотор
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Мотор0 : 0Пяст
09.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Мотор1 : 4Пяст
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Пяст2 : 3Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия511
2
Лига чемпионов
Гурник З39
3
Лига Европы
Краковия58
4
Лига конференций
Погонь47
5 Висла Кр57
6 Лех П37
7 Заглембе Л47
8 Видзев56
9 ГКС Катовице46
10 Ягеллония36
11 Корона45
12 Мотор55
13 Шлёнск55
14 Пяст54
15 Висла Плоцк44
16
Зона вылета
Радомяк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков43
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мотор
0%
Ничья
0%
Пяст
0%

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