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Висла Кр - Вечиста Краков 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
29 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Висла Кр
Вечиста Краков

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Кр - Вечиста Краков, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Кр
Краков
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
Польша Казимеж Москаль
История личных встреч
23.08.2026 Польша — Экстракласса 5-й тур 2 : 2Висла Кр
16.08.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур 2 : 1Висла Кр
07.08.2026 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Кр2 : 1
01.08.2026 Польша — Экстракласса 2-й тур 4 : 3Висла Кр
26.07.2026 Польша — Экстракласса 1-й тур Висла Кр2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия511
2
Лига чемпионов
Гурник З39
3
Лига Европы
Краковия58
4
Лига конференций
Погонь47
5 Висла Кр57
6 Лех П37
7 Заглембе Л47
8 Видзев56
9 ГКС Катовице46
10 Ягеллония36
11 Корона45
12 Мотор55
13 Шлёнск55
14 Пяст54
15 Висла Плоцк44
16
Зона вылета
Радомяк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков43
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Кр
0%
Ничья
0%
Вечиста Краков
0%

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