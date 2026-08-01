Заглембе Л - Погонь 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Погонь, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 6-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15.05.2026
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|5 : 1
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Польша - Экстракласса
|24-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|11.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|3 : 0
|13.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 1
|15.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Краковия
|5
|8
| 4
Лига конференций
|Погонь
|4
|7
|5
|Висла Кр
|5
|7
|6
|Лех П
|3
|7
|7
|Заглембе Л
|4
|7
|8
|Видзев
|5
|6
|9
|ГКС Катовице
|4
|6
|10
|Ягеллония
|3
|6
|11
|Корона
|4
|5
|12
|Мотор
|5
|5
|13
|Шлёнск
|5
|5
|14
|Пяст
|5
|4
|15
|Висла Плоцк
|4
|4
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|3
|0