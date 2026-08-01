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Заглембе Л - Погонь 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
29 Августа 2026 года в 21:15 (+03:00). , 6-й тур
Заглембе Л
Погонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Погонь, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 6-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Погонь
Щецин
История личных встреч
15.05.2026 Польша — Экстракласса 33-й тур Заглембе Л0 : 1Погонь
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Погонь5 : 1Заглембе Л
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Погонь1 : 0Заглембе Л
28.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Заглембе Л2 : 2Погонь
10.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Погонь0 : 2Заглембе Л
03.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Заглембе Л1 : 0Погонь
11.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Заглембе Л0 : 1Погонь
27.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Погонь3 : 0Заглембе Л
13.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Погонь2 : 1Заглембе Л
15.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Заглембе Л2 : 0Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия511
2
Лига чемпионов
Гурник З39
3
Лига Европы
Краковия58
4
Лига конференций
Погонь47
5 Висла Кр57
6 Лех П37
7 Заглембе Л47
8 Видзев56
9 ГКС Катовице46
10 Ягеллония36
11 Корона45
12 Мотор55
13 Шлёнск55
14 Пяст54
15 Висла Плоцк44
16
Зона вылета
Радомяк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков43
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Заглембе Л
0%
Ничья
0%
Погонь
100%

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