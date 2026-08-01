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Ракув - Ягеллония 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
30 Августа 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Ракув
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Ягеллония, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
13.05.2026 Польша — Экстракласса 31-й тур Ракув0 : 2Ягеллония
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Ягеллония1 : 2Ракув
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Ракув1 : 2Ягеллония
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Ягеллония2 : 2Ракув
10.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Ягеллония4 : 2Ракув
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Ракув3 : 0Ягеллония
24.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония1 : 2Ракув
14.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Ракув2 : 2Ягеллония
18.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Ракув5 : 0Ягеллония
01.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Ягеллония3 : 0Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия612
2
Лига чемпионов
Висла Кр610
3
Лига Европы
Гурник З39
4
Лига конференций
Корона58
5 Краковия68
6 Заглембе Л47
7 Лех П37
8 Радомяк67
9 Погонь47
10 Пяст67
11 Видзев56
12 Шлёнск66
13 ГКС Катовице46
14 Ягеллония36
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ракув
0%
Ничья
0%
Ягеллония
0%

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