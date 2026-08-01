Ракув - Ягеллония 30 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Ягеллония, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|13.05.2026
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 2
|10.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|4 : 2
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|24.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|5 : 0
|01.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Висла Кр
|6
|10
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|3
|9
| 4
Лига конференций
|Корона
|5
|8
|5
|Краковия
|6
|8
|6
|Заглембе Л
|4
|7
|7
|Лех П
|3
|7
|8
|Радомяк
|6
|7
|9
|Погонь
|4
|7
|10
|Пяст
|6
|7
|11
|Видзев
|5
|6
|12
|Шлёнск
|6
|6
|13
|ГКС Катовице
|4
|6
|14
|Ягеллония
|3
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|3
|0