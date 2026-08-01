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Гурник З - ГКС Катовице 30 Августа прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
30 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Гурник З
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - ГКС Катовице, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
28.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур ГКС Катовице3 : 1Гурник З
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Гурник З3 : 0ГКС Катовице
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур ГКС Катовице2 : 1Гурник З
21.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 0ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия612
2
Лига чемпионов
Висла Кр610
3
Лига Европы
Гурник З39
4
Лига конференций
Корона58
5 Краковия68
6 Заглембе Л47
7 Лех П37
8 Радомяк67
9 Погонь47
10 Пяст67
11 Видзев56
12 Шлёнск66
13 ГКС Катовице46
14 Ягеллония36
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гурник
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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