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Пяст - ГКС Катовице 04 Сентября прямая трансляция

04 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Пяст
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - ГКС Катовице, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
10.05.2026 Польша — Экстракласса 32-й тур Пяст0 : 0ГКС Катовице
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур ГКС Катовице1 : 3Пяст
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур ГКС Катовице0 : 0Пяст
12.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст2 : 2ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия612
2
Лига чемпионов
Лех П410
3
Лига Европы
Висла Кр610
4
Лига конференций
ГКС Катовице59
5 Ягеллония49
6 Гурник З49
7 Погонь58
8 Заглембе Л58
9 Корона58
10 Краковия68
11 Пяст67
12 Радомяк67
13 Видзев66
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Пяст
0%
Ничья
0%
ГКС Катовице
0%

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