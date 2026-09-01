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Сантос - Атлетико Минейро 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2026 года в 01:00 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч
Сантос
Атлетико Минейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Атлетико Минейро, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сантос
Сантус, Бразилия
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
12.04.2026 Бразилия — Серия А 11-й тур Сантос1 : 0Атлетико Минейро
14.09.2025 Бразилия — Серия А 23-й тур Атлетико Минейро1 : 1Сантос
17.04.2025 Бразилия — Серия А 4-й тур Сантос2 : 0Атлетико Минейро
27.08.2023 Бразилия - Серия А 21-й тур Атлетико Минейро2 : 0Сантос
23.04.2023 Бразилия - Серия А 2-й тур Сантос0 : 0Атлетико Минейро
06.10.2022 Бразилия - Серия А 30-й тур Сантос1 : 2Атлетико Минейро
12.06.2022 Бразилия - Серия А 11-й тур Атлетико Минейро1 : 1Сантос
14.10.2021 Бразилия - Серия А 26-й тур Атлетико Минейро3 : 1Сантос
28.06.2021 Бразилия - Серия А 7-й тур Сантос2 : 0Атлетико Минейро
27.01.2021 Бразилия - Серия А 28-й тур Атлетико Минейро2 : 0Сантос
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Насьональ М
Тигре
0 : 3 1 : 2
Универсидад Сентраль
Сантос
1 : 4 4 : 2
Индепендьенте Медельин
Васко да Гама
2 : 2 1 : 0
Ланус
Сьенсиано
2 : 0 4 : 0
Команда12
Спортинг Кристал
Ред Булл Брагантино
0 : 0 1 : 0
Боливар
Гремио
3 : 2 0 : 1
Санта-Фе
Каракас
2 : 0 0 : 3
Бока Хуниорс
О'Хиггинс
1 : 0 1 : 0 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Бока Хуниорс
Реколета
3 : 1 0 : 4
Боливар
Сан-Паулу
1 : 1 3 : 1
Ред Булл Брагантино
Атлетико Минейро
0 : 1 2 : 2
Тигре
Монтевидео Сити Торке
0 : 1 2 : 1
Команда12
Сантос
Макара
2 : 1 0 : 0
Васко да Гама
Олимпия
0 : 0 1 : 4
Сьенсиано
Ботафого
6 : 1 1 : 0
Санта-Фе
Ривер Плейт
0 : 0 1 : 1 7 : 8
1/4 финала
Команда12
Санта-Фе
Васко да Гама
09.0916.09
Бока Хуниорс
Сан-Паулу
09.0916.09
Команда12
Сантос
Атлетико Минейро
10.0917.09
Сьенсиано
Монтевидео Сити Торке
11.0918.09
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сантос
0%
Ничья
0%
Атлетико Минейро
0%

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