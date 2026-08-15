Флуминенсе - Платенсе 09 Сентября прямая трансляция
- 21'1:0Нонато
- 31'2:0Халк
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Платенсе, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Дейвсон Фабио
|23
|зщ
|Гуга
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|6
|зщ
|Рене
|29
|пз
|Хулиан Мильян
|8
|пз
|Мартинелли
|16
|пз
|Нонато
|10
|пз
|Гансо
|30
|пз
|Йеферсон Сотельдо
|90
|нп
|Кевин Серна
|7
|нп
|Халк
|30
|вр
|Хуан Коссани
|4
|зщ
|Агустин Лагос
|13
|зщ
|Ignacio Vazquez
|31
|зщ
|Виктор Куэста
|3
|зщ
|Томас Сильва
|26
|пз
|Pablo Ferreira
|24
|пз
|Мартин Барриос
|7
|пз
|Гидо Майнеро
|16
|пз
|Гастон Тогни
|43
|нп
|Nicolas Retamar
|79
|нп
|Бруно Сепульведа
|06.09.2026
|Бразилия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|30.08.2026
|Бразилия — Серия А
|25-й тур
|3 : 3
|22.08.2026
|Бразилия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|19.08.2026
|Кубок Либертадорес — 2026
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|15.08.2026
|Бразилия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Флуминенсе
Индепендьенте Ривадавия
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
| Эстудиантес ЛП
Универсидад Католика
|1 : 1
|0 : 3
| Палмейрас
Серро Портеньо
|1 : 1
|0 : 1
| Платенсе
Кокимбо Унидо
|1 : 1
|0 : 0 6 : 7
|Команда
|1
|2
| Крузейро
Фламенго
|1 : 1
|2 : 1
| Мирасол
ЛДУ Кито
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
| Росарио Сентраль
Коринтианс
|0 : 0
|1 : 0
| Депортес Толима
Индепендьенте дель Валье
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Флуминенсе
Платенсе
|09.09
|16.09
| Палмейрас
ЛДУ Кито
|10.09
|17.09
|Команда
|1
|2
| Эстудиантес ЛП
Коринтианс
|10.09
|17.09
| Индепендьенте дель Валье
Фламенго
|11.09
|18.09
|Команда
|1
|2
| Winner QF 2
Winner QF 3
|13.10
|13.10
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 4
|13.10
|13.10
| Winner SF 1
Winner SF 2
|29.10