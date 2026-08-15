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Флуминенсе - Платенсе 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2026 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 1-й матч
Флуминенсе
2-й тайм, 53'
2 : 0
Платенсе

  • 21'
    1:0
    Нонато
  • 31'
    2:0
    Халк
0'
45'
90'
    Анонс матча
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Платенсе, которое состоится 09 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Флуминенсе
    Рио-де-Жанейро, Бразилия
    Платенсе
    Флорида, Буэнос-Айрес, Аргентина
    1БразилияврДейвсон Фабио
    23Бразилиязщ Гуга
    3БразилиязщТьяго Силва
    6Бразилиязщ Рене
    29КолумбияпзХулиан Мильян
    8Бразилияпз Мартинелли
    16Бразилияпз Нонато
    10Бразилияпз Гансо
    30ВенесуэлапзЙеферсон Сотельдо
    90КолумбиянпКевин Серна
    7Бразилиянп Халк
    30АргентинаврХуан Коссани
    4АргентиназщАгустин Лагос
    13АргентиназщIgnacio Vazquez
    31АргентиназщВиктор Куэста
    3АргентиназщТомас Сильва
    26АргентинапзPablo Ferreira
    24УругвайпзМартин Барриос
    7АргентинапзГидо Майнеро
    16АргентинапзГастон Тогни
    43АргентинанпNicolas Retamar
    79АргентинанпБруно Сепульведа
    История личных встреч
    06.09.2026 Бразилия — Серия А 26-й тур Флуминенсе1 : 0
    30.08.2026 Бразилия — Серия А 25-й тур 3 : 3Флуминенсе
    22.08.2026 Бразилия — Серия А 24-й тур Флуминенсе2 : 1
    19.08.2026 Кубок Либертадорес — 2026 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1 4 : 5Флуминенсе
    15.08.2026 Бразилия — Серия А 23-й тур Флуминенсе3 : 2
    Турнирная таблица
    1/8 финала
    Команда12
    Флуминенсе
    Индепендьенте Ривадавия
    		0 : 0 1 : 1 4 : 5
    Эстудиантес ЛП
    Универсидад Католика
    		1 : 1 0 : 3
    Палмейрас
    Серро Портеньо
    		1 : 1 0 : 1
    Платенсе
    Кокимбо Унидо
    		1 : 1 0 : 0 6 : 7
    Команда12
    Крузейро
    Фламенго
    		1 : 1 2 : 1
    Мирасол
    ЛДУ Кито
    		1 : 1 0 : 0 5 : 4
    Росарио Сентраль
    Коринтианс
    		0 : 0 1 : 0
    Депортес Толима
    Индепендьенте дель Валье
    		0 : 1 3 : 1
    1/4 финала
    Команда12
    Флуминенсе
    Платенсе
    		09.0916.09
    Палмейрас
    ЛДУ Кито
    		10.0917.09
    Команда12
    Эстудиантес ЛП
    Коринтианс
    		10.0917.09
    Индепендьенте дель Валье
    Фламенго
    		11.0918.09
    1/2 финала
    Команда12
    Winner QF 2
    Winner QF 3
    		13.1013.10
    Команда12
    Winner QF 1
    Winner QF 4
    		13.1013.10
    Финал
    Winner SF 1
    Winner SF 2
    		29.10
    Кто победит?
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    0 голосов болельщиков
    Флуминенсе
    0%
    Ничья
    0%
    Платенсе
    0%

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