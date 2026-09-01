Чикаго Файр - Интер Майами 10 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Интер Майами, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Грегг Берхалтер
|Хавьер Маскерано
|23.07.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|01.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 5
|13.04.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|01.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|21.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|05.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 1
|26.03.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 3
|11.09.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|27.02.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|19.08.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|23
|53
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|43
|3
|Интер Майами
|23
|43
|4
|Хьюстон Динамо
|23
|40
|5
|Чикаго Файр
|22
|38
|6
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|37
|7
|Лос-Анджелес
|24
|37
|8
|Даллас
|23
|37
|9
|Сент-Луис Сити
|23
|37
|10
|Шарлотт
|23
|36
|11
|Сан-Хосе Эртквейкс
|23
|35
|12
|Колорадо Рэпидз
|23
|31
|13
|Портленд Тимберс
|23
|31
|14
|Цинциннати
|22
|31
|15
|Сан-Диего
|23
|30
|16
|Реал Солт-Лейк
|22
|29
|17
|Нью-Йорк Сити
|23
|29
|18
|Миннесота Юнайтед
|23
|29
|19
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|29
|20
|Орландо Сити
|23
|28
|21
|Филадельфия Юнион
|23
|27
|22
|Сиэтл Саундерс
|22
|27
|23
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|27
|24
|Торонто
|23
|26
|25
|Остин
|23
|25
|26
|Ди-Си Юнайтед
|22
|25
|27
|Коламбус Крю
|23
|23
|28
|Атланта Юнайтед
|23
|22
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|23
|21
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|43
|2
|Хьюстон Динамо
|23
|40
|3
|Лос-Анджелес
|24
|37
|4
|Даллас
|23
|37
|5
|Сент-Луис Сити
|23
|37
|6
|Сан-Хосе Эртквейкс
|23
|35
|7
|Колорадо Рэпидз
|23
|31
|8
|Портленд Тимберс
|23
|31
|9
|Сан-Диего
|23
|30
|10
|Реал Солт-Лейк
|22
|29
|11
|Миннесота Юнайтед
|23
|29
|12
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24
|29
|13
|Сиэтл Саундерс
|22
|27
|14
|Остин
|23
|25
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|23
|53
|2
|Интер Майами
|23
|43
|3
|Чикаго Файр
|22
|38
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|37
|5
|Шарлотт
|23
|36
|6
|Цинциннати
|22
|31
|7
|Нью-Йорк Сити
|23
|29
|8
|Орландо Сити
|23
|28
|9
|Филадельфия Юнион
|23
|27
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|27
|11
|Торонто
|23
|26
|12
|Ди-Си Юнайтед
|22
|25
|13
|Коламбус Крю
|23
|23
|14
|Атланта Юнайтед
|23
|22
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|23
|21