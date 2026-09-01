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Чикаго Файр - Интер Майами 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
10 Сентября 2026 года в 03:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Чикаго Файр
Интер Майами

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Интер Майами, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Файр
Чикаго
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
США Грегг Берхалтер
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
23.07.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2Чикаго Файр
01.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 5Чикаго Файр
13.04.2025 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр0 : 0Интер Майами
01.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр1 : 4Интер Майами
21.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Чикаго Файр
05.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Чикаго Файр4 : 1Интер Майами
26.03.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 3Чикаго Файр
11.09.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 1Интер Майами
27.02.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 0Чикаго Файр
19.08.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Чикаго Файр
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл2353
2 Ванкувер Уайткэпс2243
3 Интер Майами2343
4 Хьюстон Динамо2340
5 Чикаго Файр2238
6 Нью-Инглэнд Революшн2337
7 Лос-Анджелес2437
8 Даллас2337
9 Сент-Луис Сити2337
10 Шарлотт2336
11 Сан-Хосе Эртквейкс2335
12 Колорадо Рэпидз2331
13 Портленд Тимберс2331
14 Цинциннати2231
15 Сан-Диего2330
16 Реал Солт-Лейк2229
17 Нью-Йорк Сити2329
18 Миннесота Юнайтед2329
19 Лос-Анджелес Гэлакси2429
20 Орландо Сити2328
21 Филадельфия Юнион2327
22 Сиэтл Саундерс2227
23 Нью-Йорк Ред Буллз2327
24 Торонто2326
25 Остин2325
26 Ди-Си Юнайтед2225
27 Коламбус Крю2323
28 Атланта Юнайтед2322
29 Клёб де Фут Монреаль2321
30 Спортинг Канзас-Сити2315
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс2243
2 Хьюстон Динамо2340
3 Лос-Анджелес2437
4 Даллас2337
5 Сент-Луис Сити2337
6 Сан-Хосе Эртквейкс2335
7 Колорадо Рэпидз2331
8 Портленд Тимберс2331
9 Сан-Диего2330
10 Реал Солт-Лейк2229
11 Миннесота Юнайтед2329
12 Лос-Анджелес Гэлакси2429
13 Сиэтл Саундерс2227
14 Остин2325
15 Спортинг Канзас-Сити2315
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл2353
2 Интер Майами2343
3 Чикаго Файр2238
4 Нью-Инглэнд Революшн2337
5 Шарлотт2336
6 Цинциннати2231
7 Нью-Йорк Сити2329
8 Орландо Сити2328
9 Филадельфия Юнион2327
10 Нью-Йорк Ред Буллз2327
11 Торонто2326
12 Ди-Си Юнайтед2225
13 Коламбус Крю2323
14 Атланта Юнайтед2322
15 Клёб де Фут Монреаль2321
Кто победит?
25 голосов болельщиков
Чикаго Файр
20%
Ничья
20%
Интер Майами
60%

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