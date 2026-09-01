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Палмейрас - ЛДУ Кито 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2026 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 1-й матч
Палмейрас
Окончен
1 : 0
ЛДУ Кито

  • 26'
    1:0
    Агустин Хьяй
  • 44'
    Густаво Гомес
  • 2
    90'
    Бруно Фукс
    90+3'
    Лукас Эвангелиста
0'
45'
90'
  • 12'
    Michael Estrada
  • 22'
    Фернандо Корнехо
  • 32'
    Yerlin Quinonez
  • 73'
    Gian Allala
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - ЛДУ Кито, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
ЛДУ Кито
Кито, Эквадор
1БразилияврКарлос Мигел
2АргентиназщАлехандер Барбоса
15ПарагвайзщГуставо Гомес
22УругвайзщХоакин Пикерес
26Бразилиязщ Мурило
4АргентинапзАгустин Хьяй
17БразилияпзМарлон Фрейтас
30БразилияпзЛукас Эвангелиста
9БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
79'
11КолумбиянпДжон Арьяс
42АргентинанпХосе Лопес
39БразилияHeittor Da Silva
79'
1ЭквадорврГонсало Валье
57АргентиназщМарсело Вейгандт
4ГаитизщРикардо Ад
30УругвайзщGian Allala
44ЭквадорзщLuis Geovanny Segovia
23ЭквадорпзYerlin Quinonez
46'
8ПерупзХесус Претель
61'
7АргентинапзЛукас Родригес
61'
20ЧилипзФернандо Корнехо
51'
13ЭквадорпзЖаннер Корозо
11ЭквадорнпMichael Estrada
85'
67ЭквадорзщХосе Карабали
46'
31ЭквадорпзJuan Rodriguez
51'
5ЭквадорпзСебастьян Гонсалес
61'
10ЭквадорнпAlexander Alvarado
61'
16Бразилиянп Дейверсон
85'
Запасные
14БразилияврМарсело Ломба
21БразилияврБруно Бертинато
3БразилиязщБруно Фукс
12Бразилиязщ Келлвен
56БразилиязщArthur Gabriel
7БразилияпзФелипе Андерсон
18Парагвайпз Маурисио
32УругвайпзЭмилиано Мартинес
48БразилияпзLarson Santos
50БразилияпзЛуис Пачеко
45БразилияErick Bele
22ЭквадорврАлександер Домингес
3ЭквадорзщRichard Mina
28ЭквадорзщJosue Cuero
33ЭквадорзщLeonel Quinonez
15БоливияпзГабриэль Вильямиль
26ЭквадорIvan Zambrano
77ЭквадорKevin Velasco
Главные тренеры
ПортугалияАбел Феррейра
БразилияТиаго Нунес
История личных встреч
31.10.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/2 финала. 2-й матч Палмейрас4 : 0ЛДУ Кито
24.10.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/2 финала. 1-й матч ЛДУ Кито3 : 0Палмейрас
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Флуминенсе
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0 1 : 1 4 : 5
Эстудиантес ЛП
Универсидад Католика
1 : 1 0 : 3
Палмейрас
Серро Портеньо
1 : 1 0 : 1
Платенсе
Кокимбо Унидо
1 : 1 0 : 0 6 : 7
Команда12
Крузейро
Фламенго
1 : 1 2 : 1
Мирасол
ЛДУ Кито
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Росарио Сентраль
Коринтианс
0 : 0 1 : 0
Депортес Толима
Индепендьенте дель Валье
0 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Флуминенсе
Платенсе
2 : 0 16.09
Палмейрас
ЛДУ Кито
1 : 0 17.09
Команда12
Эстудиантес ЛП
Коринтианс
10.0917.09
Индепендьенте дель Валье
Фламенго
11.0918.09
1/2 финала
Команда12
Winner QF 2
Winner QF 3
13.1013.10
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 4
13.1013.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
29.10
Кто победит?
Голосование закрыто
5 голосов болельщиков
Палмейрас
40%
Ничья
20%
ЛДУ Кито
40%

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