Палмейрас - ЛДУ Кито 10 Сентября прямая трансляция
- 26'1:0Агустин Хьяй
- 44'Густаво Гомес
- 290'Бруно Фукс90+3'Лукас Эвангелиста
- 12'Michael Estrada
- 22'Фернандо Корнехо
- 32'Yerlin Quinonez
- 73'Gian Allala
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - ЛДУ Кито, которое состоится 10 Сентября 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2026, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Карлос Мигел
|2
|зщ
|Алехандер Барбоса
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|26
|зщ
|Мурило
|4
|пз
|Агустин Хьяй
|17
|пз
|Марлон Фрейтас
|30
|пз
|Лукас Эвангелиста
|9
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
79'
|11
|нп
|Джон Арьяс
|42
|нп
|Хосе Лопес
|39
|Heittor Da Silva
79'
|1
|вр
|Гонсало Валье
|57
|зщ
|Марсело Вейгандт
|4
|зщ
|Рикардо Ад
|30
|зщ
|Gian Allala
|44
|зщ
|Luis Geovanny Segovia
|23
|пз
|Yerlin Quinonez
46'
|8
|пз
|Хесус Претель
61'
|7
|пз
|Лукас Родригес
61'
|20
|пз
|Фернандо Корнехо
51'
|13
|пз
|Жаннер Корозо
|11
|нп
|Michael Estrada
85'
|67
|зщ
|Хосе Карабали
46'
|31
|пз
|Juan Rodriguez
51'
|5
|пз
|Себастьян Гонсалес
61'
|10
|нп
|Alexander Alvarado
61'
|16
|нп
|Дейверсон
85'
|14
|вр
|Марсело Ломба
|21
|вр
|Бруно Бертинато
|3
|зщ
|Бруно Фукс
|12
|зщ
|Келлвен
|56
|зщ
|Arthur Gabriel
|7
|пз
|Фелипе Андерсон
|18
|пз
|Маурисио
|32
|пз
|Эмилиано Мартинес
|48
|пз
|Larson Santos
|50
|пз
|Луис Пачеко
|45
|Erick Bele
|22
|вр
|Александер Домингес
|3
|зщ
|Richard Mina
|28
|зщ
|Josue Cuero
|33
|зщ
|Leonel Quinonez
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
|26
|Ivan Zambrano
|77
|Kevin Velasco
|Абел Феррейра
|Тиаго Нунес
|31.10.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|24.10.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Флуминенсе
Индепендьенте Ривадавия
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
| Эстудиантес ЛП
Универсидад Католика
|1 : 1
|0 : 3
| Палмейрас
Серро Портеньо
|1 : 1
|0 : 1
| Платенсе
Кокимбо Унидо
|1 : 1
|0 : 0 6 : 7
|Команда
|1
|2
| Крузейро
Фламенго
|1 : 1
|2 : 1
| Мирасол
ЛДУ Кито
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
| Росарио Сентраль
Коринтианс
|0 : 0
|1 : 0
| Депортес Толима
Индепендьенте дель Валье
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Флуминенсе
Платенсе
|2 : 0
|16.09
| Палмейрас
ЛДУ Кито
|1 : 0
|17.09
|Команда
|1
|2
| Эстудиантес ЛП
Коринтианс
|10.09
|17.09
| Индепендьенте дель Валье
Фламенго
|11.09
|18.09
|Команда
|1
|2
| Winner QF 2
Winner QF 3
|13.10
|13.10
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 4
|13.10
|13.10
| Winner SF 1
Winner SF 2
|29.10