Севилья - Валенсия 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Валенсия, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Георгий Кочорашвили
|18
|пз
|Хон Гуриди
|30
|пз
|Мигель Сьерра
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|9
|нп
|Робби Юр
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|18
|зщ
|Пепелу
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|15
|пз
|Алиу Дьенг
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Харви Эллиотт
|9
|нп
|Уго Дуро
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|Луис Гарсия Пласа
|Карлос Корберан
|21.03.2026
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|11.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Алавес
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Депортиво
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Атлетико М
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Реал Сосьедад
|5
|7
|9
|Севилья
|4
|7
|10
|Атлетик Б
|4
|6
|11
|Леванте
|4
|5
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Хетафе
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Расинг
|4
|4
|16
|Сельта
|5
|3
|17
|Вильярреал
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Малага
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1