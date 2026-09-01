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Севилья - Валенсия 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
11 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 5-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Севилья
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Валенсия, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Валенсия
Валенсия
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хуан Иглесиас
5 Испания зщ Андрес Кастрин
4 Испания зщ Кике Салас
17 Чили зщ Габриэль Суасо
8 Грузия пз Георгий Кочорашвили
18 Испания пз Хон Гуриди
30 Испания пз Мигель Сьерра
6 Франция пз Люсьен Агуме
9 Шотландия нп Робби Юр
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
22 Испания зщ Арнау Мартинес
18 Испания зщ Пепелу
21 Испания зщ Хесус Васкес
5 Испания зщ Сесар Таррега
24 Испания зщ Пабло Маффео
15 Мали пз Алиу Дьенг
8 Испания пз Хави Герра
10 Англия пз Харви Эллиотт
9 Испания нп Уго Дуро
39 Япония нп Рюносукэ Сато
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
21.03.2026 Испания — Примера 29-й тур Севилья0 : 2Валенсия
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Валенсия1 : 1Севилья
11.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Валенсия1 : 0Севилья
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Севилья1 : 1Валенсия
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Валенсия0 : 0Севилья
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Севилья1 : 2Валенсия
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Валенсия0 : 2Севилья
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Севилья1 : 1Валенсия
19.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 1Севилья
22.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Севилья3 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Алавес410
3
Лига чемпионов
Бетис49
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
5
Лига Европы
Депортиво48
6
Лига конференций
Атлетико М47
7 Осасуна47
8 Реал Сосьедад57
9 Севилья47
10 Атлетик Б46
11 Леванте45
12 Райо Вальекано44
13 Хетафе44
14 Эспаньол44
15 Расинг44
16 Сельта53
17 Вильярреал42
18
Зона вылета
Малага42
19
Зона вылета
Эльче41
20
Зона вылета
Валенсия41
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Севилья
50%
Ничья
0%
Валенсия
50%

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