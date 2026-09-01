Унион - Шальке-04 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Шальке-04, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|15
|зщ
|Том Роте
|2
|зщ
|Феликс Удуохай
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|20
|пз
|Михел Эбишер
|9
|пз
|Ливан Бурджу
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|27
|нп
|Марин Любичич
|29
|нп
|Эммануэль Латте Лат
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|8
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|13
|пз
|Сатоси Танака
|21
|пз
|Деян Любичич
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|9
|нп
|Мусса Силла
|Мирон Муслич
|19.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 6
|13.02.2021
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|29.11.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аугсбург
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Майнц
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Бавария
|2
|4
|7
|Байер
|2
|3
|8
|РБ Лейпциг
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вердер
|2
|3
|11
|Кёльн
|2
|3
|12
|Падерборн 07
|2
|1
|13
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|14
|Шальке-04
|2
|1
|15
|Унион
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Гамбург
|2
|0