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Унион - Шальке-04 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
11 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Унион
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Шальке-04, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Шальке-04
Гельзенкирхен
1 Дания вр Фредерик Рённов
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
15 Германия зщ Том Роте
2 Германия зщ Феликс Удуохай
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
20 Швейцария пз Михел Эбишер
9 Германия пз Ливан Бурджу
6 Германия пз Алёша Кемляйн
8 Тунис пз Рани Хедира
27 Хорватия нп Марин Любичич
29 Кот-д&#039;Ивуар нп Эммануэль Латте Лат
1 Германия вр Лорис Кариус
5 Германия зщ Тимо Беккер
25 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
4 Турция зщ Хасан Куручай
8 Германия зщ Робин Госенс
29 Камерун пз Эрик Жуниор Эбимбе
23 Германия пз Суфьян Эль-Фаузи
13 Япония пз Сатоси Танака
21 Австрия пз Деян Любичич
24 Алжир нп Адиль Аушиш
9 Франция нп Мусса Силла
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
19.02.2023 Германия — Бундеслига 21-й тур Унион0 : 0Шальке-04
27.08.2022 Германия — Бундеслига 4-й тур Шальке-041 : 6Унион
13.02.2021 Германия — Бундеслига 21-й тур Унион0 : 0Шальке-04
18.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Шальке-041 : 1Унион
07.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион1 : 1Шальке-04
29.11.2019 Германия - Бундеслига 13-й тур Шальке-042 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аугсбург26
2
Лига чемпионов
Фрайбург26
3
Лига чемпионов
Боруссия Д26
4
Лига чемпионов
Эльверсберг26
5
Лига Европы
Майнц24
6
Лига конференций
Бавария24
7 Байер23
8 РБ Лейпциг23
9 Штутгарт23
10 Вердер23
11 Кёльн23
12 Падерборн 0721
13 Айнтрахт Ф21
14 Шальке-0421
15 Унион21
16
Стыковая зона
Хоффенхайм20
17
Зона вылета
Боруссия М20
18
Зона вылета
Гамбург20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Унион
0%
Ничья
0%
Шальке-04
0%

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