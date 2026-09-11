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Ренн - Марсель 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ренн
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Марсель
Марсель
30 Франция вр Брис Самба
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
24 Франция зщ Антони Руо
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
26 Франция пз Кентен Мерлен
21 Франция пз Валентин Ронжье
17 Польша пз Себастьян Шиманьски
45 Франция пз Махди Камара
10 Франция нп Людовик Блас
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
22 США зщ Тимоти Веа
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
33 Италия зщ Эмерсон
21 Марокко зщ Найеф Агер
7 Англия пз Эйнджел Гомес
8 Алжир пз Химад Абделли
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
77 Марокко пз Амин Арит
14 Бразилия пз Игор Пайшао
9 Алжир нп Амин Гуири
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
17.05.2026 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель3 : 1Ренн
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Марсель3 : 0Ренн
15.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн1 : 0Марсель
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель4 : 2Ренн
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Ренн1 : 2Марсель
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн2 : 0Марсель
21.01.2024 Кубок Франции 1/16 финала Ренн1 : 1 9 : 8Марсель
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель2 : 0Ренн
05.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн0 : 1Марсель
20.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Марсель1 : 0Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Париж37
3
Лига чемпионов
Лион37
4
Лига чемпионов
Лилль37
5
Лига Европы
Ренн37
6
Лига конференций
Страсбург36
7 Брест35
8 Лорьян34
9 Труа34
10 Ланс33
11 Марсель33
12 Анже33
13 ПСЖ32
14 Ле-Ман32
15 Ницца32
16
Стыковая зона
Гавр31
17
Зона вылета
Тулуза31
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ренн
0%
Ничья
0%
Марсель
0%

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