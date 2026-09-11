Ренн - Марсель 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|24
|зщ
|Антони Руо
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Людовик Блас
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|33
|зщ
|Эмерсон
|21
|зщ
|Найеф Агер
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|8
|пз
|Химад Абделли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|77
|пз
|Амин Арит
|14
|пз
|Игор Пайшао
|9
|нп
|Амин Гуири
|Франк Эз
|Бруно Женезио
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|21.01.2024
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 9 : 8
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Париж
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ренн
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|3
|6
|7
|Брест
|3
|5
|8
|Лорьян
|3
|4
|9
|Труа
|3
|4
|10
|Ланс
|3
|3
|11
|Марсель
|3
|3
|12
|Анже
|3
|3
|13
|ПСЖ
|3
|2
|14
|Ле-Ман
|3
|2
|15
|Ницца
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0