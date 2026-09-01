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АЗ Алкмар - Виллем II 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
11 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Виллем II

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Виллем II, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Виллем II
Тилбург
История личных встреч
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Виллем II0 : 2АЗ Алкмар
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур АЗ Алкмар1 : 2Виллем II
20.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Виллем II2 : 2АЗ Алкмар
18.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур АЗ Алкмар4 : 1Виллем II
03.04.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Виллем II0 : 1АЗ Алкмар
20.12.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар5 : 3Виллем II
18.01.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур АЗ Алкмар1 : 3Виллем II
06.10.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Виллем II1 : 1АЗ Алкмар
28.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Виллем II1 : 1 2 : 1АЗ Алкмар
24.02.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II2 : 1АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен513
3
Лига Европы
Фейеноорд511
4
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор510
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте510
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна510
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс58
8 Аякс47
9 НЕК Неймеген57
10 Гронинген57
11 Спарта55
12 Херенвен55
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар54
15 Утрехт52
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг51
17
Зона вылета
Виллем II41
18
Зона вылета
Камбюр51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АЗ Алкмар
0%
Ничья
0%
Виллем II
0%

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