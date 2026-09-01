АЗ Алкмар - Виллем II 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Виллем II, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 3
|18.01.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 3
|06.10.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|28.02.2019
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 1
|24.02.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|5
|11
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|5
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|5
|8
|8
|Аякс
|4
|7
|9
|НЕК Неймеген
|5
|7
|10
|Гронинген
|5
|7
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|5
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|Утрехт
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|5
|1
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|5
|1