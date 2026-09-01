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Бешикташ - Эрзурумспор 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
11 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Бешикташ
Эрзурумспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Эрзурумспор, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Эрзурумспор
Эрзурум
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
11.04.2021 Турция - Суперлига 34-й тур Эрзурумспор2 : 4Бешикташ
20.12.2020 Турция - Суперлига 13-й тур Бешикташ4 : 0Эрзурумспор
25.01.2019 Турция - Суперлига 19-й тур Бешикташ1 : 1Эрзурумспор
19.08.2018 Турция - Суперлига 2-й тур Эрзурумспор1 : 3Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай410
2
Лига чемпионов
Бешикташ49
3
Лига Европы
Коджаэлиспор49
4
Лига конференций
Трабзонспор47
5 Амед47
6 Газиантеп47
7 Аланьяспор47
8 Генчлербирлиги47
9 Фенербахче46
10 Касымпаша46
11 Ризеспор46
12 Истанбул Башакшехир44
13 Самсунспор44
14 Чорум44
15 Эрзурумспор44
16
Зона вылета
Эюпспор43
17
Зона вылета
Гёзтепе41
18
Зона вылета
Коньяспор40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бешикташ
0%
Ничья
0%
Эрзурумспор
0%

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