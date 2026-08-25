Вест Хэм Юнайтед - Рексем 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Рексем, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Нуну Эшпириту Санту
|Фил Паркинсон
|08.09.2026
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 3
|05.09.2026
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|3 : 0
|01.09.2026
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|4 : 2
|29.08.2026
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2026
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|6
|13
| 2
Повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|11
| 3
Плей-офф за повышение
|Суонси Сити
|6
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|6
|11
| 5
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|6
|11
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|5
|10
| 7
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|5
|10
| 8
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|5
|9
|9
|Норвич Сити
|6
|9
|10
|Шеффилд Юнайтед
|6
|9
|11
|Вулверхэмптон
|5
|8
|12
|Уотфорд
|6
|8
|13
|Саутгемптон
|6
|7
|14
|Рексем
|6
|7
|15
|Бирмингем Сити
|6
|7
|16
|Сток Сити
|6
|7
|17
|Портсмут
|5
|6
|18
|Блэкберн Роверс
|6
|5
|19
|Линкольн Сити
|5
|5
|20
|Кардифф Сити
|6
|4
|21
|Болтон Уондерерс
|6
|4
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|6
|4
| 23
Зона вылета
|Бёрнли
|6
|3
| 24
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|6
|3