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Вест Хэм Юнайтед - Рексем 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
11 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Рексем

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Рексем, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Рексем
Рексем
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Фил Паркинсон
История личных встреч
08.09.2026 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 3Вест Хэм Юнайтед
05.09.2026 Англия — Чемпионшип 5-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0
01.09.2026 Англия — Чемпионшип 4-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2
29.08.2026 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.08.2026 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 4Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион613
2
Повышение
Вест Хэм Юнайтед611
3
Плей-офф за повышение
Суонси Сити611
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс611
5
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик611
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро510
7
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити510
8
Плей-офф за повышение
Миллуолл59
9 Норвич Сити69
10 Шеффилд Юнайтед69
11 Вулверхэмптон58
12 Уотфорд68
13 Саутгемптон67
14 Рексем67
15 Бирмингем Сити67
16 Сток Сити67
17 Портсмут56
18 Блэкберн Роверс65
19 Линкольн Сити55
20 Кардифф Сити64
21 Болтон Уондерерс64
22
Зона вылета
Дерби Каунти64
23
Зона вылета
Бёрнли63
24
Зона вылета
Престон Норт Энд63
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Вест Хэм
50%
Ничья
0%
Рексем
50%

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