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Нюрнберг - Ганновер-96 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
11 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Нюрнберг
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганновер-96, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
17.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-963 : 3Нюрнберг
21.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 1Ганновер-96
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Нюрнберг1 : 2Ганновер-96
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ганновер-962 : 0Нюрнберг
26.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-963 : 0Нюрнберг
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2Ганновер-96
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-963 : 0Нюрнберг
22.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
13.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-960 : 3Нюрнберг
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта412
2
Повышение
Нюрнберг410
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм49
4 Вольфсбург48
5 Кайзерслаутерн48
6 Бохум46
7 Магдебург46
8 Оснабрюк46
9 Карлсруэ45
10 Арминия44
11 Энерги44
12 Гройтер Фюрт44
13 Ганновер-9644
14 Айнтрахт Б43
15 Санкт-Паули43
16
Стыковая зона
Хольштайн43
17
Зона вылета
Динамо Др43
18
Зона вылета
Дармштадт 9841
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нюрнберг
0%
Ничья
0%
Ганновер-96
0%

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