Нюрнберг - Ганновер-96 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганновер-96, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Кристиан Тиц
|17.05.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 3
|21.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|26.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|22.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|4
|12
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|4
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|4
|9
|4
|Вольфсбург
|4
|8
|5
|Кайзерслаутерн
|4
|8
|6
|Бохум
|4
|6
|7
|Магдебург
|4
|6
|8
|Оснабрюк
|4
|6
|9
|Карлсруэ
|4
|5
|10
|Арминия
|4
|4
|11
|Энерги
|4
|4
|12
|Гройтер Фюрт
|4
|4
|13
|Ганновер-96
|4
|4
|14
|Айнтрахт Б
|4
|3
|15
|Санкт-Паули
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|4
|1