Ракув - Мотор 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Мотор, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12.04.2026
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|21.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|7
|15
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|6
|15
| 4
Лига конференций
|Ягеллония
|6
|12
|5
|Висла Кр
|7
|11
|6
|Пяст
|7
|10
|7
|Погонь
|6
|9
|8
|Заглембе Л
|6
|9
|9
|ГКС Катовице
|6
|9
|10
|Корона
|6
|9
|11
|Радомяк
|7
|8
|12
|Краковия
|7
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|7
|6
|15
|Мотор
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Ракув
|6
|0