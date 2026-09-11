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Ракув - Мотор 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
11 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Ракув
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Мотор, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Мотор
Люблин
История личных встреч
12.04.2026 Польша — Экстракласса 28-й тур Мотор1 : 1Ракув
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ракув2 : 0Мотор
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Ракув2 : 2Мотор
21.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Мотор0 : 2Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П616
2
Лига чемпионов
Легия715
3
Лига Европы
Гурник З615
4
Лига конференций
Ягеллония612
5 Висла Кр711
6 Пяст710
7 Погонь69
8 Заглембе Л69
9 ГКС Катовице69
10 Корона69
11 Радомяк78
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск76
15 Мотор75
16
Зона вылета
Висла Плоцк65
17
Зона вылета
Вечиста Краков64
18
Зона вылета
Ракув60
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ракув
0%
Ничья
0%
Мотор
100%

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