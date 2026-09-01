05:18 ()
Свернуть список

Висла Кр - Ягеллония 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
11 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Висла Кр
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Кр - Ягеллония, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Кр
Краков
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Висла Кр0 : 0Ягеллония
20.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Ягеллония3 : 1Висла Кр
07.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Висла Кр2 : 0Ягеллония
24.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Ягеллония1 : 1Висла Кр
08.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Висла Кр3 : 0Ягеллония
23.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Ягеллония3 : 2Висла Кр
08.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Висла Кр2 : 2Ягеллония
05.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Ягеллония1 : 0Висла Кр
29.04.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 3-й тур Ягеллония0 : 1Висла Кр
05.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Ягеллония2 : 0Висла Кр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П616
2
Лига чемпионов
Легия715
3
Лига Европы
Гурник З615
4
Лига конференций
Ягеллония612
5 Висла Кр711
6 Пяст710
7 Погонь69
8 Заглембе Л69
9 ГКС Катовице69
10 Корона69
11 Радомяк78
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск76
15 Мотор75
16
Зона вылета
Висла Плоцк65
17
Зона вылета
Вечиста Краков64
18
Зона вылета
Ракув60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Кр
0%
Ничья
0%
Ягеллония
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close