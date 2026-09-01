Висла Кр - Ягеллония 11 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Кр - Ягеллония, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|07.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|3 : 1
|07.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 0
|24.08.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|3 : 0
|23.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|3 : 2
|08.12.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 2
|05.08.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 0
|29.04.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|0 : 1
|05.03.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|7
|15
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|6
|15
| 4
Лига конференций
|Ягеллония
|6
|12
|5
|Висла Кр
|7
|11
|6
|Пяст
|7
|10
|7
|Погонь
|6
|9
|8
|Заглембе Л
|6
|9
|9
|ГКС Катовице
|6
|9
|10
|Корона
|6
|9
|11
|Радомяк
|7
|8
|12
|Краковия
|7
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|7
|6
|15
|Мотор
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Ракув
|6
|0