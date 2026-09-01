Колос - Карпаты 11 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Карпаты, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франсиско Фернандес
|01.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|22.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.02.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 9-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|5
|12
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|5
|12
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|5
|10
|4
|Металлист 1925
|5
|9
|5
|Эпицентр
|5
|8
|6
|Динамо К
|4
|7
|7
|Заря
|5
|7
|8
|Буковина
|5
|6
|9
|Верес
|5
|5
|10
|Кривбасс
|5
|5
|11
|ЛНЗ Черкассы
|5
|5
|12
|Левый Берег
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Колос
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2