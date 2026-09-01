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Колос - Карпаты 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
11 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Колос
Карпаты

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Карпаты, которое состоится 11 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Карпаты0 : 1Колос
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Колос1 : 1Карпаты
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос2 : 1Карпаты
22.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Карпаты1 : 0Колос
29.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Колос2 : 1Карпаты
28.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 9-й тур Карпаты1 : 2Колос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье512
2
Лига конференций
Шахтёр512
3
Лига конференций
Карпаты510
4 Металлист 192559
5 Эпицентр58
6 Динамо К47
7 Заря57
8 Буковина56
9 Верес55
10 Кривбасс55
11 ЛНЗ Черкассы55
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар53
15
Зона вылета
Колос42
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Колос
0%
Ничья
0%
Карпаты
100%

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