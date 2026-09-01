22:50 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
14 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Лидс Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Англия вр Джеймс Траффорд
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
5 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
24 Англия пз Джеймс Джастин
2 Англия пз Джейден Богл
4 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Япония пз Ао Танака
18 Германия пз Антон Стах
19 Швейцария нп Ноа Окафор
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
21 Чехия вр Лукаш Горничек
37 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
6 Испания пз Нико Гонсалес
19 Швеция пз Энтони Эланга
28 Англия пз Джо Уиллок
11 Англия пз Харви Барнс
9 ДР Конго пз Йоан Висса
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Эдди Хау
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3Лидс Юнайтед
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Ньюкасл Юнайтед
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Лидс Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Лидс Юнайтед
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лидс Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лидс Юнайтед5 : 2Ньюкасл Юнайтед
14.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Лидс Юнайтед
20.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал412
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Халл Сити48
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион47
5
Лига Европы
Челси47
6
Лига Европы
Брентфорд46
7
Лига конференций
Ливерпуль46
8 Эвертон46
9 Ипсвич Таун46
10 Ньюкасл Юнайтед35
11 Лидс Юнайтед35
12 Ноттингем Форест45
13 Манчестер Юнайтед44
14 Сандерленд44
15 Борнмут43
16 Кристал Пэлас43
17 Тоттенхэм Хотспур42
18
Зона вылета
Фулхэм41
19
Зона вылета
Астон Вилла41
20
Зона вылета
Ковентри Сити40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лидс Юнайтед
0%
Ничья
0%
Ньюкасл
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close