Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|18
|пз
|Антон Стах
|19
|нп
|Ноа Окафор
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|37
|зщ
|Амар Дедич
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|19
|пз
|Энтони Эланга
|28
|пз
|Джо Уиллок
|11
|пз
|Харви Барнс
|9
|пз
|Йоан Висса
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|Даниэль Фарке
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 3
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|17.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|5 : 2
|14.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|20.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Челси
|4
|7
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|4
|6
| 7
Лига конференций
|Ливерпуль
|4
|6
|8
|Эвертон
|4
|6
|9
|Ипсвич Таун
|4
|6
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
|11
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|12
|Ноттингем Форест
|4
|5
|13
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|14
|Сандерленд
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|3
|16
|Кристал Пэлас
|4
|3
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|0