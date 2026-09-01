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Комо - Парма 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
14 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Джузеппе Мучера (Италия);
Комо
Парма

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Парма, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Парма
Парма
1 Франция вр Жан Бутез
27 Бразилия зщ Ян Коуто
4 Испания зщ Хакобо Рамон
99 Англия зщ Трево Чалоба
16 Бразилия зщ Кайки
5 Аргентина пз Максимо Перроне
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
11 Сенегал пз Ассане Диао
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
90 Италия нп Мойзе Кин
40 Италия вр Эдоардо Корви
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
34 Бразилия зщ Диего Карлос
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
27 Швейцария зщ Саша Бричги
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
32 Аргентина пз Кристиан Ордоньес
80 Италия пз Джованни Фаббьян
19 Мали нп Эль Билал Туре
9 Аргентина нп Давид Ромеро
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
17.05.2026 Италия — Серия А 37-й тур Комо1 : 0Парма
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Парма0 : 0Комо
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Парма0 : 1Комо
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Комо1 : 1Парма
24.02.2024 Италия - Серия B Серия В. 26-й тур Комо1 : 1Парма
20.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур Парма2 : 1Комо
18.03.2023 Италия - Серия B Серия В. 30-й тур Комо2 : 0Парма
29.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур Парма1 : 0Комо
06.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 33-й тур Парма4 : 3Комо
28.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 14-й тур Комо1 : 1Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио410
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Рома39
4
Лига чемпионов
Кальяри49
5
Лига Европы
Милан48
6
Лига конференций
Ювентус37
7 Комо37
8 Фрозиноне47
9 Наполи46
10 Аталанта46
11 Лечче46
12 Сассуоло34
13 Удинезе34
14 Торино33
15 Фиорентина43
16 Парма31
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Комо
0%
Ничья
0%
Парма
0%

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