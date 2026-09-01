Комо - Парма 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Парма, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|16
|зщ
|Кайки
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|11
|пз
|Ассане Диао
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|90
|нп
|Мойзе Кин
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|34
|зщ
|Диего Карлос
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|19
|нп
|Эль Билал Туре
|9
|нп
|Давид Ромеро
|Сеск Фабрегас
|Карлос Куэста
|17.05.2026
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 26-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|2 : 1
|18.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 30-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|1 : 0
|06.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 33-й тур
|4 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Милан
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|3
|7
|7
|Комо
|3
|7
|8
|Фрозиноне
|4
|7
|9
|Наполи
|4
|6
|10
|Аталанта
|4
|6
|11
|Лечче
|4
|6
|12
|Сассуоло
|3
|4
|13
|Удинезе
|3
|4
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|3
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0