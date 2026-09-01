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Торино - Рома 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
14 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Торино
Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Рома, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Рома
Рим
20 Бразилия вр Лукас Перри
5 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
29 Италия зщ Никколо Фортини
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
8 Италия пз Роландо Мандрагора
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
77 Италия пз Алессио Каччамани
10 Хорватия пз Никола Влашич
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
99 Сербия вр Миле Свилар
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
22 Испания зщ Марио Эрмосо
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
26 Аргентина зщ Леонардо Балерди
4 Италия пз Бриан Кристанте
86 Португалия пз Родригу Мора
77 Италия пз Эмануэле Лулли
61 Италия пз Никколо Пизилли
18 Аргентина пз Матиас Соуле
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
Главные тренеры
Италия Иньяцио Абате
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Торино0 : 2Рома
13.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала Рома2 : 3Торино
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Рома0 : 1Торино
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Торино0 : 2Рома
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Рома1 : 0Торино
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Рома3 : 2Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1Рома
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Торино0 : 1Рома
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Рома1 : 1Торино
20.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Торино0 : 3Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио410
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Рома39
4
Лига чемпионов
Кальяри49
5
Лига Европы
Милан48
6
Лига конференций
Ювентус37
7 Комо37
8 Фрозиноне47
9 Наполи46
10 Аталанта46
11 Лечче46
12 Сассуоло34
13 Удинезе34
14 Торино33
15 Фиорентина43
16 Парма31
17 Монца41
18
Зона вылета
Болонья41
19
Зона вылета
Дженоа41
20
Зона вылета
Венеция40
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Торино
0%
Ничья
0%
Рома
100%

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