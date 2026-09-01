Торино - Рома 14 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Рома, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20
|вр
|Лукас Перри
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|10
|пз
|Никола Влашич
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|99
|вр
|Миле Свилар
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|86
|пз
|Родригу Мора
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|Иньяцио Абате
|Джан Пьеро Гасперини
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|13.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|1 : 1
|20.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Милан
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|3
|7
|7
|Комо
|3
|7
|8
|Фрозиноне
|4
|7
|9
|Наполи
|4
|6
|10
|Аталанта
|4
|6
|11
|Лечче
|4
|6
|12
|Сассуоло
|3
|4
|13
|Удинезе
|3
|4
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Парма
|3
|1
|17
|Монца
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|0