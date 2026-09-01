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КАМАЗ - Челябинск 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
КАМАЗ
Челябинск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Челябинск, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
16.11.2025 Россия — Лига Pari 19-й тур Челябинск3 : 3КАМАЗ
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Челябинск0 : 0 3 : 4КАМАЗ
02.08.2025 Россия — Лига Pari 3-й тур КАМАЗ2 : 1Челябинск
04.04.2021 ПФЛ - Группа 4 17-й тур КАМАЗ3 : 1Челябинск
18.10.2020 ПФЛ - Группа 4 12-й тур Челябинск0 : 3 ТКАМАЗ
20.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 15-й тур Челябинск4 : 2КАМАЗ
16.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 5-й тур КАМАЗ3 : 1Челябинск
10.10.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 13-й тур КАМАЗ1 : 1Челябинск
03.08.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 3-й тур Челябинск0 : 1КАМАЗ
16.05.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 24-й тур Челябинск1 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1019
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа1017
8 Ротор1114
9 Шинник914
10 Арсенал Т1113
11 Нефтехимик1012
12 Волга Ул1011
13 Ленинградец1010
14 Енисей1010
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик117
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
1 голосов болельщиков
КАМАЗ
0%
Ничья
0%
Челябинск
100%

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