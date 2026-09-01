Шинник - Урал 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Урал, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Денис Константинович Бояринцев
|Сергей Николаевич Юран
|04.05.2026
|Россия — Лига Pari
|32-й тур
|0 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига Pari
|1-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|24.06.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 2
|20.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|20.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
|25.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|48-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|11
|28
| 2
Повышение
|Велес
|10
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|10
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|10
|19
|5
|Урал
|9
|18
|6
|Спартак Кс
|9
|18
|7
|Уфа
|10
|17
|8
|Ротор
|11
|14
|9
|Шинник
|9
|14
|10
|Арсенал Т
|11
|13
|11
|Нефтехимик
|10
|12
|12
|Волга Ул
|10
|11
|13
|Ленинградец
|10
|10
|14
|Енисей
|10
|10
|15
|Челябинск
|9
|7
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|11
|7
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|10
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|10
|4