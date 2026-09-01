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Шинник - Урал 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
Шинник
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Урал, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
04.05.2026 Россия — Лига Pari 32-й тур Урал0 : 1Шинник
19.07.2025 Россия — Лига Pari 1-й тур Шинник0 : 1Урал
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Шинник0 : 2Урал
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Урал2 : 1Шинник
24.06.2020 Кубок России 1/4 финала Шинник0 : 2Урал
20.02.2018 Кубок ФНЛ Плей-офф Шинник0 : 2Урал
20.09.2017 Кубок России 1/16 финала Шинник3 : 0Урал
19.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Урал0 : 0Шинник
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник1 : 1Урал
25.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 48-й тур Шинник2 : 1Урал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Первой лиги: «Шинник» — «Урал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1019
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа1017
8 Ротор1114
9 Шинник914
10 Арсенал Т1113
11 Нефтехимик1012
12 Волга Ул1011
13 Ленинградец1010
14 Енисей1010
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик117
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шинник
0%
Ничья
0%
Урал
0%

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