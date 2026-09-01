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Велес - Сочи 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 11-й тур
Велес
Сочи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес - Сочи, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Велес
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
09.09.2026 Fonbet Кубок России 4-й раунд 1 : 0Велес
05.09.2026 Россия — Лига Pari 10-й тур 1 : 1Велес
29.08.2026 Россия — Лига Pari 9-й тур 0 : 1Велес
24.08.2026 Россия — Лига Pari 8-й тур Велес2 : 0
19.08.2026 Россия — Лига Pari 7-й тур Велес3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1128
2
Повышение
Велес1022
3
Плей-офф за повышение
Сочи1019
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1019
5 Урал918
6 Спартак Кс918
7 Уфа1017
8 Ротор1114
9 Шинник914
10 Арсенал Т1113
11 Нефтехимик1012
12 Волга Ул1011
13 Ленинградец1010
14 Енисей1010
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик117
17
Зона вылета
КАМАЗ105
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Велес
0%
Ничья
0%
Сочи
0%

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