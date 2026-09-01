Риу Аве - Эштрела 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эштрела, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|39
|зщ
|Густаво Манша
|17
|зщ
|Мариус Врусаи
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|5
|пз
|Андреас Нтои
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|7
|пз
|Диого Безерра
|77
|пз
|Дарио Шпикич
|11
|нп
|Jalen Blesa
|9
|нп
|Тамбле
|24
|вр
|Лео Линк
|21
|зщ
|Макс Шольце
|30
|зщ
|Луан Патрик
|5
|зщ
|Стефан Лекович
|55
|зщ
|Рафа Соареш
|39
|пз
|Eddy Doue
|78
|пз
|Santiago Serra
|99
|пз
|Абрахам Маркус
|14
|пз
|Ловро Звонарек
|10
|пз
|Янис Стойка
|37
|нп
|Леандро Антонетти
|Сотирис Силайдопулос
|15.03.2026
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Академику
|6
|8
|8
|Жил Висенте
|4
|7
|9
|Брага
|4
|7
|10
|Маритиму
|5
|7
|11
|Алверка
|6
|5
|12
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|13
|Морейренсе
|5
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Фамаликан
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1