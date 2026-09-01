22:51 ()
Свернуть список

Риу Аве - Эштрела 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
14 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Риу Аве
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эштрела, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Эштрела
Амадора
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
39 Бразилия зщ Густаво Манша
17 Греция зщ Мариус Врусаи
54 Греция зщ Георгиос Льявас
5 Греция пз Андреас Нтои
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
7 Бразилия пз Диого Безерра
77 Хорватия пз Дарио Шпикич
11 Испания нп Jalen Blesa
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
24 Бразилия вр Лео Линк
21 Германия зщ Макс Шольце
30 Бразилия зщ Луан Патрик
5 Сербия зщ Стефан Лекович
55 Португалия зщ Рафа Соареш
39 Кот-д&#039;Ивуар пз Eddy Doue
78 Португалия пз Santiago Serra
99 Нигерия пз Абрахам Маркус
14 Хорватия пз Ловро Звонарек
10 Румыния пз Янис Стойка
37 Пуэрто-Рико нп Леандро Антонетти
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
15.03.2026 Португалия — Примейра 26-й тур Риу Аве2 : 1Эштрела
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 2Риу Аве
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 0Эштрела
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 0Риу Аве
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Эштрела2 : 2Риу Аве
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Академику68
8 Жил Висенте47
9 Брага47
10 Маритиму57
11 Алверка65
12 Витория Гимарайнш64
13 Морейренсе54
14 Насьонал64
15 Фамаликан53
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Риу Аве
0%
Ничья
0%
Эштрела
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close