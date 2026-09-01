Морейренсе - Маритиму 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Маритиму, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|27
|зщ
|Kiko
|23
|пз
|Nile John
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|7
|пз
|Мануэл Мендонса
|21
|пз
|Родри
|9
|пз
|Александр Дювиль-Парсемен
|11
|нп
|Landerson
|13
|вр
|Альфонсо Пастор
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|4
|зщ
|Рафаэл Фернандеш
|44
|зщ
|Romain Correia
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|6
|пз
|Rodrigo Andrade
|18
|пз
|Владан Данилович
|35
|пз
|Брайан Лимбомбе
|10
|пз
|Мартин Техон
|17
|нп
|Адриан Буцке
|Митчелл ван дер Гаг
|06.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|07.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|08.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 0
|28.09.2019
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|09.03.2019
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 2
|28.10.2018
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|15.04.2018
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Академику
|6
|8
|8
|Жил Висенте
|4
|7
|9
|Брага
|4
|7
|10
|Маритиму
|5
|7
|11
|Алверка
|6
|5
|12
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|13
|Морейренсе
|5
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Фамаликан
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1