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Морейренсе - Маритиму 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
14 Сентября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия);
Морейренсе
Маритиму

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Маритиму, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Маритиму
Фуншал
13 Португалия вр Андре Феррейра
76 Португалия зщ Диниш Пинту
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
26 Бразилия зщ Маракас
27 Португалия зщ Kiko
23 Англия пз Nile John
8 Сербия пз Матея Стьепанович
7 Португалия пз Мануэл Мендонса
21 Испания пз Родри
9 Франция пз Александр Дювиль-Парсемен
11 Бразилия нп Landerson
13 Испания вр Альфонсо Пастор
2 Бразилия зщ Игор Жулиано
4 Португалия зщ Рафаэл Фернандеш
44 Португалия зщ Romain Correia
23 Португалия зщ Паулу Энрике
14 Португалия пз Рафаэл Гуззу
6 Португалия пз Rodrigo Andrade
18 Босния и Герцеговина пз Владан Данилович
35 Бельгия пз Брайан Лимбомбе
10 Испания пз Мартин Техон
17 Испания нп Адриан Буцке
Главные тренеры
Нидерланды Митчелл ван дер Гаг
История личных встреч
06.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Морейренсе0 : 1Маритиму
01.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Маритиму0 : 0Морейренсе
07.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Маритиму0 : 2Морейренсе
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Морейренсе2 : 1Маритиму
08.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Морейренсе2 : 0Маритиму
28.09.2019 Португалия - Примейра 7-й тур Маритиму2 : 1Морейренсе
09.03.2019 Португалия - Примейра 25-й тур Маритиму3 : 2Морейренсе
28.10.2018 Португалия - Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 0Маритиму
15.04.2018 Португалия - Примейра 30-й тур Маритиму1 : 1Морейренсе
02.12.2017 Португалия - Примейра 13-й тур Морейренсе1 : 1Маритиму
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Академику68
8 Жил Висенте47
9 Брага47
10 Маритиму57
11 Алверка65
12 Витория Гимарайнш64
13 Морейренсе54
14 Насьонал64
15 Фамаликан53
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Морейренсе
0%
Ничья
0%
Маритиму
0%

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