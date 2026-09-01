Брага - Эшторил 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эшторил, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|22
|зщ
|Серхио Барсия
|2
|пз
|Виктор Гомес
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|77
|пз
|Габри Мартинес
|20
|нп
|Марио Доржелес
|9
|нп
|Фран Наварро
|10
|нп
|Пау Виктор
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|3
|зщ
|Фернандо Медрано
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|10
|зщ
|Джордан Холсгров
|15
|пз
|Исмаэль Сиерра
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|7
|нп
|Andre Lacximicant
|98
|нп
|Fabricio Garcia
|14
|нп
|Янис Беграуи
|Карлос Висенс
|03.05.2026
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|19.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|18.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|5
|11
| 5
Лига конференций
|Арока
|5
|10
|6
|Эштрела
|5
|9
|7
|Академику
|6
|8
|8
|Жил Висенте
|4
|7
|9
|Брага
|4
|7
|10
|Маритиму
|5
|7
|11
|Алверка
|6
|5
|12
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|13
|Морейренсе
|5
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Фамаликан
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|6
|1