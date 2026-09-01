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Брага - Эшторил 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
14 Сентября 2026 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Брага
Эшторил

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эшторил, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Эшторил
Эшторил
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
6 Бразилия зщ Витор Карвальо
22 Испания зщ Серхио Барсия
2 Испания пз Виктор Гомес
34 Турция пз Демир Тыкназ
8 Португалия пз Жоау Моутинью
77 Испания пз Габри Мартинес
20 Кот-д&#039;Ивуар нп Марио Доржелес
9 Испания нп Фран Наварро
10 Испания нп Пау Виктор
1 Испания вр Хоэль Роблес
2 Испания зщ Рикард Санчес
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
3 Испания зщ Фернандо Медрано
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
10 Шотландия зщ Джордан Холсгров
15 Испания пз Исмаэль Сиерра
12 Португалия пз Жоау Карвалью
7 Португалия нп Andre Lacximicant
98 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
03.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур Брага1 : 1Эшторил
19.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Эшторил1 : 0Брага
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Эшторил0 : 2Брага
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Брага2 : 2Эшторил
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Эшторил0 : 1Брага
03.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Брага3 : 1Эшторил
08.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Брага4 : 1Эшторил
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил0 : 2Брага
18.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Эшторил0 : 0Брага
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Брага2 : 0Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига чемпионов
Спортинг513
4
Лига Европы
Санта-Клара511
5
Лига конференций
Арока510
6 Эштрела59
7 Академику68
8 Жил Висенте47
9 Брага47
10 Маритиму57
11 Алверка65
12 Витория Гимарайнш64
13 Морейренсе54
14 Насьонал64
15 Фамаликан53
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Эшторил52
18
Зона вылета
Каза Пия61
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брага
0%
Ничья
0%
Эшторил
0%

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