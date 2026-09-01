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Газиантеп - Фенербахче 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
14 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Газиантеп
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Фенербахче, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
17.03.2026 Турция — Суперлига 27-й тур Фенербахче4 : 1Газиантеп
04.03.2026 Кубок Турции Группа C. 4-й тур Газиантеп0 : 4Фенербахче
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Газиантеп0 : 4Фенербахче
26.04.2025 Турция — Суперлига 33-й тур Газиантеп1 : 3Фенербахче
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче3 : 1Газиантеп
14.01.2024 Турция - Суперлига 20-й тур Газиантеп0 : 1Фенербахче
13.08.2023 Турция - Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 1Газиантеп
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче3 : 0 ТГазиантеп
15.01.2023 Турция - Суперлига 19-й тур Газиантеп1 : 2Фенербахче
29.04.2022 Турция - Суперлига 35-й тур Фенербахче3 : 2Газиантеп
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бешикташ512
2
Лига чемпионов
Галатасарай410
3
Лига Европы
Касымпаша59
4
Лига конференций
Коджаэлиспор49
5 Ризеспор59
6 Аланьяспор58
7 Трабзонспор57
8 Амед47
9 Чорум57
10 Газиантеп47
11 Генчлербирлиги57
12 Фенербахче46
13 Истанбул Башакшехир44
14 Самсунспор54
15 Эрзурумспор54
16
Зона вылета
Коньяспор53
17
Зона вылета
Эюпспор53
18
Зона вылета
Гёзтепе52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Газиантеп
0%
Ничья
0%
Фенербахче
0%

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