Газиантеп - Фенербахче 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Фенербахче, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Исмаил Картал
|17.03.2026
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|4 : 1
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|26.04.2025
|Турция — Суперлига
|33-й тур
|1 : 3
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|14.01.2024
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т
|15.01.2023
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|29.04.2022
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бешикташ
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Касымпаша
|5
|9
| 4
Лига конференций
|Коджаэлиспор
|4
|9
|5
|Ризеспор
|5
|9
|6
|Аланьяспор
|5
|8
|7
|Трабзонспор
|5
|7
|8
|Амед
|4
|7
|9
|Чорум
|5
|7
|10
|Газиантеп
|4
|7
|11
|Генчлербирлиги
|5
|7
|12
|Фенербахче
|4
|6
|13
|Истанбул Башакшехир
|4
|4
|14
|Самсунспор
|5
|4
|15
|Эрзурумспор
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Коньяспор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гёзтепе
|5
|2