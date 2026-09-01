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Радомяк - Пяст 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
14 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Радомяк
Пяст

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Пяст, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Пяст
Гливице
История личных встреч
20.03.2026 Польша — Экстракласса 26-й тур Пяст3 : 1Радомяк
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк1 : 0Пяст
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Пяст0 : 0Радомяк
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Радомяк1 : 1Пяст
08.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Пяст2 : 3Радомяк
02.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Радомяк1 : 1Пяст
06.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Радомяк0 : 1Пяст
24.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Пяст1 : 2Радомяк
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Пяст1 : 1Радомяк
14.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Радомяк2 : 2Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З718
2
Лига чемпионов
Легия816
3
Лига Европы
Лех П716
4
Лига конференций
Висла Кр814
5 Ягеллония712
6 Погонь712
7 Заглембе Л712
8 Корона712
9 Пяст710
10 ГКС Катовице79
11 Висла Плоцк78
12 Радомяк78
13 Видзев88
14 Краковия88
15 Шлёнск86
16
Зона вылета
Мотор85
17
Зона вылета
Вечиста Краков74
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Радомяк
0%
Ничья
0%
Пяст
0%

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