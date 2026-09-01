Радомяк - Пяст 14 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Пяст, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20.03.2026
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|04.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Польша - Экстракласса
|24-й тур
|2 : 3
|02.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|0 : 1
|24.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 2
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1
|14.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|8
|16
| 3
Лига Европы
|Лех П
|7
|16
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|8
|14
|5
|Ягеллония
|7
|12
|6
|Погонь
|7
|12
|7
|Заглембе Л
|7
|12
|8
|Корона
|7
|12
|9
|Пяст
|7
|10
|10
|ГКС Катовице
|7
|9
|11
|Висла Плоцк
|7
|8
|12
|Радомяк
|7
|8
|13
|Видзев
|8
|8
|14
|Краковия
|8
|8
|15
|Шлёнск
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ракув
|7
|3