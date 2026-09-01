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Динамо Киев - Эпицентр 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
14 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Динамо К
Эпицентр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Эпицентр, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Эпицентр
Дунаевцы
Главные тренеры
Украина Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Динамо К4 : 0Эпицентр
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр1 : 4Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье615
2
Лига конференций
Карпаты613
3
Лига конференций
Шахтёр512
4 Металлист 192559
5 Эпицентр58
6 ЛНЗ Черкассы68
7 Заря68
8 Буковина67
9 Динамо К47
10 Верес55
11 Кривбасс55
12 Левый Берег54
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар63
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо Киев
100%
Ничья
0%
Эпицентр
0%

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