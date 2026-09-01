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Шахтёр - Черноморец 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
14 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Шахтёр
Черноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Черноморец, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Черноморец0 : 3Шахтёр
02.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Шахтёр2 : 1Черноморец
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Шахтёр3 : 0Черноморец
01.05.2024 Украина - Премьер-лига 12-й тур Черноморец1 : 4Шахтёр
03.04.2024 Кубок Украины 1/2 финала Шахтёр4 : 1Черноморец
02.04.2023 Украина - Премьер-лига 19-й тур Черноморец2 : 2Шахтёр
10.09.2022 Украина - Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 1Черноморец
27.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала Черноморец0 : 3Шахтёр
21.08.2021 Украина - Премьер-лига 5-й тур Черноморец0 : 3Шахтёр
02.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Черноморец0 : 1Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье615
2
Лига конференций
Карпаты613
3
Лига конференций
Шахтёр512
4 Металлист 192559
5 Эпицентр58
6 ЛНЗ Черкассы68
7 Заря68
8 Буковина67
9 Динамо К47
10 Верес55
11 Кривбасс55
12 Левый Берег54
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар63
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шахтёр
0%
Ничья
0%
Черноморец
0%

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