Шахтёр - Черноморец 14 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Черноморец, которое состоится 14 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Арда Туран
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|02.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|01.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|03.04.2024
|Кубок Украины
|1/2 финала
|4 : 1
|02.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|10.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|27.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 3
|21.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|02.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|6
|15
| 2
Лига конференций
|Карпаты
|6
|13
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|5
|12
|4
|Металлист 1925
|5
|9
|5
|Эпицентр
|5
|8
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|8
|7
|Заря
|6
|8
|8
|Буковина
|6
|7
|9
|Динамо К
|4
|7
|10
|Верес
|5
|5
|11
|Кривбасс
|5
|5
|12
|Левый Берег
|5
|4
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Колос
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2