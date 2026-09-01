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Райо Вальекано - Эспаньол 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
15 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Райо Вальекано
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эспаньол, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
25 Индонезия вр Эмиль Аудеро
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
6 Сенегал зщ Пате Сисс
17 Испания зщ Адрия Педроса
8 Испания пз Унай Лопес
23 Испания пз Оскар Мартин
4 Испания пз Педро Диас
18 Испания пз Альваро Гарсия
21 Испания пз Фран Перес
10 Испания нп Серхио Камельо
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Германия зщ Клеменс Ридель
21 Испания зщ Рохер Инохо
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
8 Испания пз Эду Эспосито
28 Испания пз Хави Эрнандес
20 Бразилия пз Габриэл Москардо
18 Испания нп Маркос Фернандес
24 Англия нп Тайрис Долан
9 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Беньят Сан Хосе
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
23.04.2026 Испания — Примера 33-й тур Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Эспаньол1 : 0Райо Вальекано
04.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Райо Вальекано0 : 4Эспаньол
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 2Эспаньол
19.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол0 : 2Райо Вальекано
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Эспаньол0 : 1Райо Вальекано
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
31.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Эспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
3
Лига чемпионов
Атлетико М510
4
Лига чемпионов
Алавес510
5
Лига Европы
Севилья510
6
Лига конференций
Депортиво59
7 Бетис49
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад67
10 Атлетик Б57
11 Расинг57
12 Осасуна57
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал42
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Райо Вальекано
0%
Ничья
0%
Эспаньол
0%

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