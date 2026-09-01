Райо Вальекано - Эспаньол 15 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эспаньол, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|6
|зщ
|Пате Сисс
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|8
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|4
|пз
|Педро Диас
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|21
|пз
|Фран Перес
|10
|нп
|Серхио Камельо
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
|21
|зщ
|Рохер Инохо
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|8
|пз
|Эду Эспосито
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|20
|пз
|Габриэл Москардо
|18
|нп
|Маркос Фернандес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|Беньят Сан Хосе
|Маноло Гонсалес
|23.04.2026
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|19.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|31.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Севилья
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|5
|9
|7
|Бетис
|4
|9
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Расинг
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1