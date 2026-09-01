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Алавес - Валенсия 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
15 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 6-й тур
Алавес
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Валенсия, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
16 Финляндия зщ Вилле Коски
17 Испания зщ Хонни Отто
7 Испания зщ Анхель Перес
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
10 Испания пз Карлес Аленья
15 Аргентина нп Лукас Бойе
21 Алжир нп Абде Реббаш
11 Испания нп Тони Мартинес
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
36 Испания зщ Икер Кордоба
18 Испания зщ Пепелу
22 Испания зщ Арнау Мартинес
15 Мали пз Алиу Дьенг
23 Швейцария пз Филип Угринич
8 Испания пз Хави Герра
39 Япония нп Рюносукэ Сато
7 Нидерланды нп Арно Данжума
27 Нигерия нп Давид Оторби
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Валенсия3 : 2Алавес
20.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Алавес0 : 0Валенсия
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Алавес1 : 0Валенсия
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Валенсия2 : 2Алавес
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Валенсия0 : 1Алавес
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Алавес1 : 0Валенсия
13.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Алавес2 : 1Валенсия
27.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Валенсия3 : 0Алавес
24.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 1Алавес
22.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Алавес2 : 2Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид512
3
Лига чемпионов
Атлетико М510
4
Лига чемпионов
Алавес510
5
Лига Европы
Севилья510
6
Лига конференций
Депортиво59
7 Бетис49
8 Эспаньол57
9 Реал Сосьедад67
10 Атлетик Б57
11 Расинг57
12 Осасуна57
13 Леванте55
14 Хетафе55
15 Сельта64
16 Райо Вальекано54
17 Малага53
18
Зона вылета
Вильярреал42
19
Зона вылета
Эльче52
20
Зона вылета
Валенсия51
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Алавес
100%
Ничья
0%
Валенсия
0%

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