Алавес - Валенсия 15 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Валенсия, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
|7
|зщ
|Анхель Перес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|15
|нп
|Лукас Бойе
|21
|нп
|Абде Реббаш
|11
|нп
|Тони Мартинес
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|36
|зщ
|Икер Кордоба
|18
|зщ
|Пепелу
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|15
|пз
|Алиу Дьенг
|23
|пз
|Филип Угринич
|8
|пз
|Хави Герра
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|7
|нп
|Арно Данжума
|27
|нп
|Давид Оторби
|Кике Санчес Флорес
|Карлос Корберан
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Севилья
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Депортиво
|5
|9
|7
|Бетис
|4
|9
|8
|Эспаньол
|5
|7
|9
|Реал Сосьедад
|6
|7
|10
|Атлетик Б
|5
|7
|11
|Расинг
|5
|7
|12
|Осасуна
|5
|7
|13
|Леванте
|5
|5
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|4
|16
|Райо Вальекано
|5
|4
|17
|Малага
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1