Аякс - Виллем II 15 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Виллем II, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|6
|зщ
|Тило Керер
|15
|зщ
|Юри Бас
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|24
|пз
|Йорти Мокио
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|20
|нп
|Оливер Эдвардсен
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|26
|вр
|Максим Деланг
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|3
|зщ
|Финн Стам
|23
|зщ
|Максим Деккер
|24
|зщ
|Натан Чу-А-Он
|52
|пз
|Тонни де Вильена
|6
|пз
|Калвин Твигт
|22
|пз
|Per Van Loon
|19
|пз
|Uriel van Aalst
|7
|пз
|Яден Слори
|9
|нп
|Девин Хан
|Мичел Санчес
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|02.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|5 : 0
|28.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|06.12.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|05.05.2019
|Кубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|06.04.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 4
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|6
|14
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|6
|13
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
|8
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|9
|Гронинген
|6
|8
|10
|НЕК Неймеген
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|6
|12
|Спарта
|6
|5
|13
|Телстар
|6
|5
|14
|Утрехт
|6
|5
|15
|Камбюр
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|5
|2
| 18
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|6
|1