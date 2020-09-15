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Аякс - Виллем II 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
15 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Аякс
Виллем II

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Виллем II, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Виллем II
Тилбург
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
3 Дания зщ Антон Гоэи
6 Германия зщ Тило Керер
15 Нидерланды зщ Юри Бас
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
24 Бельгия пз Йорти Мокио
4 Марокко пз Софьян Амрабат
8 Германия пз Юлиан Брандт
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
20 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
99 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
26 Бельгия вр Максим Деланг
5 Нидерланды зщ Хидде тер Авест
3 Нидерланды зщ Финн Стам
23 Нидерланды зщ Максим Деккер
24 Индонезия зщ Натан Чу-А-Он
52 Нидерланды пз Тонни де Вильена
6 Нидерланды пз Калвин Твигт
22 Нидерланды пз Per Van Loon
19 Нидерланды пз Uriel van Aalst
7 Нидерланды пз Яден Слори
9 Нидерланды нп Девин Хан
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
13.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Виллем II1 : 2Аякс
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Аякс1 : 0Виллем II
19.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II0 : 1Аякс
02.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Аякс5 : 0Виллем II
28.01.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Аякс3 : 1Виллем II
23.12.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Виллем II1 : 1Аякс
06.12.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс0 : 2Виллем II
05.05.2019 Кубок Нидерландов Финал Виллем II0 : 4Аякс
06.04.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Виллем II1 : 4Аякс
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс2 : 0Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен616
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Лига Европы
Фейеноорд614
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте613
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
6
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор610
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
8 Гоу Эхед Иглс69
9 Гронинген68
10 НЕК Неймеген67
11 Херенвен66
12 Спарта65
13 Телстар65
14 Утрехт65
15 Камбюр64
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Виллем II52
18
Зона вылета
АДО Ден Хааг61
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Аякс
100%
Ничья
0%
Виллем II
0%

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