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Ракув - Заглембе Л 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
15 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Ракув
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Заглембе Л, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Заглембе Л0 : 0Ракув
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 1Заглембе Л
31.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Заглембе Л0 : 2Ракув
22.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув5 : 1Заглембе Л
04.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Заглембе Л2 : 0Ракув
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Ракув5 : 0Заглембе Л
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Ракув1 : 1Заглембе Л
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Заглембе Л1 : 2Ракув
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Заглембе Л1 : 0Ракув
27.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Ракув4 : 0Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З718
2
Лига чемпионов
Легия816
3
Лига Европы
Лех П716
4
Лига конференций
Висла Кр814
5 Пяст813
6 Ягеллония712
7 Погонь712
8 Заглембе Л712
9 Корона712
10 ГКС Катовице79
11 Висла Плоцк78
12 Радомяк88
13 Видзев88
14 Краковия88
15 Шлёнск86
16
Зона вылета
Мотор85
17
Зона вылета
Вечиста Краков74
18
Зона вылета
Ракув73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ракув
0%
Ничья
0%
Заглембе Л
0%

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