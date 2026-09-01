Аль-Айн - Аль-Наср 15 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Айн - Аль-Наср, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Владимир Ивич
|Ангелос Постекоглу
|05.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|5 : 1
|11.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 3 1 : 3
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.02.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|3
|2
|Нефтчи Ф
|1
|3
|3
|Аль-Иттихад
|1
|1
|4
|Эш-Шамаль
|1
|1
|5
|Пахтакор
|0
|0
|6
|Аль-Хиляль
|0
|0
|7
|Аль-Ахли
|0
|0
|8
|Эстегляль
|0
|0
|9
|Аль-Садд
|0
|0
|10
|Аль-Гарафа
|0
|0
|11
|Аль-Наср
|0
|0
|12
|Аль-Кадисия
|0
|0
|13
|Аль-Васл
|0
|0
|14
|Аль-Айн
|0
|0
|15
|Аль-Кува
|1
|0
|16
|Трактор
|1
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Гамба Осака
|0
|0
|2
|Конган Ханой
|0
|0
|3
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
|4
|Касима Антлерс
|0
|0
|5
|Виссел Кобе
|0
|0
|6
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|7
|Киото Санга
|0
|0
|8
|Касива Рейсол
|0
|0
|9
|Чонбук Хёндэ Моторс
|0
|0
|10
|Пхохан Стилерс
|0
|0
|11
|Тэджон Хана Ситизен
|0
|0
|12
|Джохор Дарул Тазим
|0
|0
|13
|Бурирам Юнайтед
|0
|0
|14
|Порт
|0
|0
|15
|Шанхай Порт
|0
|0
|16
|Ратчабури
|0
|0