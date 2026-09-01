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Аль-Айн - Аль-Наср 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 1-й тур
Аль-Айн
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Айн - Аль-Наср, которое состоится 15 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Аль-Наср5 : 1Аль-Айн
11.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Наср4 : 3 1 : 3Аль-Айн
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Айн1 : 0Аль-Наср
24.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 6-й тур Аль-Наср0 : 1Аль-Айн
18.02.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 2-й тур Аль-Айн1 : 2Аль-Наср
Турнирная таблица
Западный регион
КомандаИО
1 Шабаб Аль-Ахли13
2 Нефтчи Ф13
3 Аль-Иттихад11
4 Эш-Шамаль11
5 Пахтакор00
6 Аль-Хиляль00
7 Аль-Ахли00
8 Эстегляль00
9 Аль-Садд00
10 Аль-Гарафа00
11 Аль-Наср00
12 Аль-Кадисия00
13 Аль-Васл00
14 Аль-Айн00
15 Аль-Кува10
16 Трактор10
Восточный регион
КомандаИО
1 Гамба Осака00
2 Конган Ханой00
3 Бэйцзин Гоань00
4 Касима Антлерс00
5 Виссел Кобе00
6 Ньюкасл Джетс00
7 Киото Санга00
8 Касива Рейсол00
9 Чонбук Хёндэ Моторс00
10 Пхохан Стилерс00
11 Тэджон Хана Ситизен00
12 Джохор Дарул Тазим00
13 Бурирам Юнайтед00
14 Порт00
15 Шанхай Порт00
16 Ратчабури00
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Аль-Айн
25%
Ничья
0%
Аль-Наср
75%

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