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Арарат-Армения - Спарта П 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Футбольная академия (Ереван, Армения), вместимость: 1500
16 Сентября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Арарат-Армения
Спарта П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Спарта П, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Футбольная академия (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
ПортугалияТулипа
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
14.08.2025Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчАрарат-Армения1 : 2Спарта П
07.08.2025Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСпарта П4 : 1Арарат-Армения
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Виктория Пльзень00
2
1/8 финала
Ференцварош00
3
1/8 финала
Андерлехт00
4
1/8 финала
Бенфика00
5
1/8 финала
Бешикташ00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Ягеллония00
8
1/8 финала
Омония00
9
Плей-офф
Лех П00
10
Плей-офф
Лиллестрем00
11
Плей-офф
ОФИ00
12
Плей-офф
Арарат-Армения00
13
Плей-офф
Целе00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Байер00
16
Плей-офф
Хоффенхайм00
17
Плей-офф
НЕК Неймеген00
18
Плей-офф
Сандерленд00
19
Плей-офф
Реал Сосьедад00
20
Плей-офф
Милан00
21
Плей-офф
Марсель00
22
Плей-офф
Левски00
23
Плей-офф
Олимпиакос00
24
Плей-офф
Борнмут00
25 Лион00
26 Хапоэль Б-Ш00
27 Кристал Пэлас00
28 Ренн00
29 Ювентус00
30 Сельта00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Динамо З00
34 АЗ Алкмар00
35 Спарта П00
36 Торринсе00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арарат-Армения
0%
Ничья
0%
Спарта П
0%

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