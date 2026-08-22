Сандерленд - АЗ Алкмар 16 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - АЗ Алкмар, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Режис Ле Брис
|12.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|08.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|05.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|22.08.2026
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Виктория Пльзень
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ференцварош
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Андерлехт
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Бешикташ
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Ягеллония
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Омония
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Лех П
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Лиллестрем
|0
|0
| 11
Плей-офф
|ОФИ
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Арарат-Армения
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Целе
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Хоффенхайм
|0
|0
| 17
Плей-офф
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Сандерленд
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Марсель
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Левски
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Борнмут
|0
|0
|25
|Лион
|0
|0
|26
|Хапоэль Б-Ш
|0
|0
|27
|Кристал Пэлас
|0
|0
|28
|Ренн
|0
|0
|29
|Ювентус
|0
|0
|30
|Сельта
|0
|0
|31
|Селтик
|0
|0
|32
|Штурм
|0
|0
|33
|Динамо З
|0
|0
|34
|АЗ Алкмар
|0
|0
|35
|Спарта П
|0
|0
|36
|Торринсе
|0
|0