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Байер - Целе 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
16 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Байер
Целе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Целе, которое состоится 16 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
12.09.2026Германия — Бундеслига3-й тур2 : 2Байер
05.09.2026Германия — Бундеслига2-й турБайер4 : 0
29.08.2026Германия — Бундеслига1-й тур3 : 2Байер
22.08.2026Кубок Германии1-й раунд0 : 4Байер
15.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20261 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Виктория Пльзень00
2
1/8 финала
Ференцварош00
3
1/8 финала
Андерлехт00
4
1/8 финала
Бенфика00
5
1/8 финала
Бешикташ00
6
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
7
1/8 финала
Ягеллония00
8
1/8 финала
Омония00
9
Плей-офф
Лех П00
10
Плей-офф
Лиллестрем00
11
Плей-офф
ОФИ00
12
Плей-офф
Арарат-Армения00
13
Плей-офф
Целе00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Байер00
16
Плей-офф
Хоффенхайм00
17
Плей-офф
НЕК Неймеген00
18
Плей-офф
Сандерленд00
19
Плей-офф
Реал Сосьедад00
20
Плей-офф
Милан00
21
Плей-офф
Марсель00
22
Плей-офф
Левски00
23
Плей-офф
Олимпиакос00
24
Плей-офф
Борнмут00
25 Лион00
26 Хапоэль Б-Ш00
27 Кристал Пэлас00
28 Ренн00
29 Ювентус00
30 Сельта00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Динамо З00
34 АЗ Алкмар00
35 Спарта П00
36 Торринсе00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Байер
0%
Ничья
0%
Целе
0%

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