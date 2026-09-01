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Ботафого - Гремио 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Ботафого
Гремио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Гремио, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Гремио
Порту-Алегри
Главные тренеры
Бразилия Мано Менезес
Португалия Луиш Каштру
Португалия Луиш Каштру
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Гремио5 : 3Ботафого
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Ботафого3 : 2Гремио
25.09.2025 Бразилия — Серия А 16-й тур Гремио1 : 1Ботафого
29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Ботафого0 : 0Гремио
17.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур Гремио1 : 2Ботафого
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Ботафого3 : 4Гремио
10.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Гремио0 : 2Ботафого
09.02.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Ботафого2 : 5Гремио
15.10.2020 Бразилия - Серия А 16-й тур Гремио3 : 1Ботафого
27.10.2019 Бразилия - Серия А 28-й тур Гремио3 : 0Ботафого
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2757
2 Палмейрас2756
3 Атлетико Паранаэнсе2746
4 Баия2746
5 Флуминенсе2745
6 Крузейро2742
7 Атлетико Минейро2639
8 Коритиба2738
9 Ред Булл Брагантино2636
10 Сантос2635
11 Сан-Паулу2633
12 Витория2733
13 Коринтианс2732
14 Ботафого2632
15 Мирасол2729
16 Гремио2628
17
Зона вылета
Васко да Гама2628
18
Зона вылета
Интернасьонал2728
19
Зона вылета
Ремо2723
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2617
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ботафого
0%
Ничья
0%
Гремио
0%

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