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Оренбург - Краснодар 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
17 Сентября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур
Оренбург
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Краснодар, которое состоится 17 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар3 : 0Оренбург
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Краснодар4 : 0Оренбург
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Оренбург1 : 3Краснодар
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 1Краснодар
17.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Оренбург1 : 2Краснодар
03.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар4 : 0Оренбург
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар2 : 1Оренбург
12.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2Краснодар
13.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Оренбург5 : 1Краснодар
21.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Краснодар2 : 0Оренбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар820
2 Спартак М919
3 Зенит918
4 Динамо М816
5 ЦСКА816
6 Рубин912
7 Динамо Мх812
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат810
11 Оренбург88
12 Ростов88
13
Стыковая зона
Локомотив М97
14
Стыковая зона
Родина95
15
Зона вылета
Акрон85
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Оренбург
100%
Ничья
0%
Краснодар
0%

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